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TVB視后丨林夏薇坐私人飛機出遊貴氣迫人　20億闊太陪富商丈夫公幹

娛樂 17:48 2023/11/23

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林夏薇坐私人飛機出遊！

視后林夏薇於2015年跟金融才俊莫贊生結婚，升呢闊太的她生活富貴，曾自稱「空中薇」和「時差薇」的林夏薇搭飛機多過坐車。

黑色月光丨楊茜堯落實回娘家拍劇　惡鬥林夏薇兩大視后擦火花

薇薇樂做跟得老婆

今日（11 月23日）林夏薇於社交平台分享夫婦合照，林夏薇跟老公莫贊生於停機坪上「打卡」，原來兩人乘坐私人飛機外遊，莫贊生負責揹住一個大大的背囊，薇薇只拎住包包上機，足見莫贊生對太太都幾體貼。另一張相見薇薇在飛機上嘆芝士蛋糕，認真愜意。

當中薇薇留言說：

忙完自己工作
再陪家人工作
順便當休個假
馬上再進入忘我創作狀態，
我很期待… 
#黑色月光

薇薇將跟楊茜堯演出新劇《黑色月光》，今次她挑戰演大反派角色，原本該劇於本月開拍，惟男主角及其他角色未完全定案，故延遲至12月才開拍，薇薇趁開工前夥老公外遊耍樂。

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【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景

獲富商老公支持拍劇

升呢闊太的薇薇未有放棄演藝事業，早前遠赴洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala，奪得年度亞洲女性影視大獎，可謂為港爭光，此外薇薇的飲食王國版圖不斷擴展，兩年前無懼疫情繼續開分店。

不過，薇薇未有因事業而忽略家庭，今趟陪老公出埠公幹兼旅行，另外薇薇曾稱老公沒有禁止演性感或親熱戲，薇薇謂對她而言，這是她的工作，老公亦明白她很努力準備每個角色。

林夏薇甚少放閃！（取自instagram）

林夏薇夫婦居於山頂超大豪宅，從她分享的生活照中，不時令豪宅內籠曝光，屋內擁寬敞客廳及飯廳，透過落地玻璃可俯瞰整個維港，超闊落巨廳設置投射螢幕，旁邊亦有不少影音設備，包括喇叭等，白色梳化上更擺放Hermès抱枕，認真奢華。

另外獨立屋內設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure。

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最新影片推介：吳若希專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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