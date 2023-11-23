私院分娩︱雯雯自爆生仔靠家人找數無借老公錢　全港11間私院剖腹分娩$2.2萬起

▲ 雯雯自爆生仔靠家人找數無借老公錢，其中頭兩胎在私家醫院生，TOPick翻查資料顯示，全港11間私院剖腹分娩最平$2.2萬起。

「離婚界KOL」張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）多次鬧離婚，但依然得個講字。近日Steven到一間情趣用品店打工搵錢養家，惹來網民議論紛紛。其中一名網民留言指Steven曾以雯雯要去私家醫院生仔為由向其借錢，激到雯雯作出反擊，指頭兩胎到私家醫院剖腹生仔，是靠家人找數。TOPick整理出本港私院的分娩套餐費用，剖腹分娩最平2.2萬元起。

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近日Steven在社交平台發帖文推銷情趣用品，引來大批網民留言，有網民認為他作為公眾人物兼爸爸，不宜推銷此類產品。而其中一名自稱Steven前粉絲的網民則留言指，Steven曾以雯雯要去私家醫院生仔為由向其借錢：「其實講咁多做咩？？你哋直接幫佢買嘢，然後等佢可以直接到達業績就可以啦？！」、「咁借錢使唔使還？！幾時還？！可唔可以話我知？！」

▲ 雯雯誕下第4胎後，與Steven的關係一度有好轉。（影片截圖）

留言激發雯雯出IG Story反擊該名網民指控，她承認頭兩胎的確在私家醫院生，但住院費用全由其家人負責，而第三、四胎則在政府醫院生，都是由她和家人自己找數。

第一次私家醫院生仔，佢未出事，出院條數係我屋企人找。第二次私家醫院生仔，條數一樣係我屋企找。第三次政府醫院生仔，出院幾百蚊，佢一樣冇，都係我屋企人找。第四次政府醫院生仔，幾百蚊，係我生之前留起咗錢，自己找嘅。我係唔會再受呢啲委屈，唔該佢要借錢生活，的確係為屋企，但係唔好將所有嘢推落我度。

Steven數月前決定結紮時，曾公開表示太太因心臟有問題，只能剖腹分娩，故生4個要在同一傷口開刀。Steven說︰「她生第4個，同一個傷口割4刀，4年割4刀，是幾傷的……因為我覺得4個就夠了，而且我們真的不是刻意想追個女，是真的不小心，沒想過自己能力那麼強。」

雯雯私院誕兩子最少花$5萬

圈中不少星媽都會在私家醫院分娩，TOPick記者翻查本港11家私家醫院的分娩套餐，價錢分野取決於病房類型、分娩方式及住院日數。一般而言，自然分娩比剖腹分娩便宜，房間主要有3至6人房、雙人房、私家房等，另有醫院提供私家套房、豪華私家房等。自然分娩多數為3日2夜或4日3夜；剖腹分娩則為4日3夜或5日4夜，最平2萬多元，可見雯雯頭兩胎在私院誕子，最少花費約5萬元。

▲ 孫慧雪最近在養和醫院生第二胎。（IG圖片）

養和仁安最受星媽歡迎

另外，在11家私院當中，以位於跑馬地的養和醫院最受星媽歡迎，例如郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛、孫慧雪等星媽都在養和生B；大圍半山的仁安醫院亦吸引到徐子淇、謝安琪生B；而洪永城太太梁諾妍則在荃灣港安誕下女兒Amber。

以下為11間私院的基本套餐收費︰

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責任編輯：林綺玲