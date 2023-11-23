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【7.21事件】林卓廷等7人被控暴動須答辯　押後明年3月續審

社會 17:16 2023/11/23

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林卓廷等共7人涉元朗暴動案均須答辯，案件押後至明年3月續審。資料圖片

立法會前議員林卓廷被指與6名男子，涉於2019年7.21參與元朗站襲擊事件，7人被控暴動，控方早前舉證完畢，林與另一被告申請毋須答辯，要求裁定案件表證不成立。法官今（23日）於區域法院拒絕申請，裁定各被告均表證成立，須就控罪答辯。代表律師表示各被告擬自辯，以及或會傳召辯方證人，法官將案件押後至2024年3月5日續審。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

案件早前已開審，控方已舉證完畢，林與楊早前向法庭作中段陳詞，要求毋須答辯，裁定案件表證不成立。法官押後至今午判決，拒絕兩人申請，並裁定各被告均表證成立，須就控罪答辯。

代表律師表示各被告均擬出庭自辯，當中林擬傳召5名辯方證人，並為其中1人申請匿名令獲批；陳則擬傳召1名辯方證人，其餘被告則擬不傳召辯方證人。基於須遷就各代表律師檔期，法官將案件押後至2024年3月5日續審，除林外，各被告續准保釋。

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記者：梁錦麟

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