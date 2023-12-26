精明靚太︱實測深圳福田街市$220買餸 收穫豐富免費挑蝦腸+粟米剝粒

職業靚太和需照顧年幼子女的媽媽生活繁忙，當然希望有助手能夠在烹調原食材前，幫忙處理細緻或繁複的清理步驟，節省時間。一名內地女子以 $220 實測在深圳福田街市買餸，除滿載而歸新鮮菜肉和水果外，更獲得檔販貼心的免費原食材處理服務，如挑蝦腸、削蔬果皮，甚至煩瑣至剝粟米和篩選粟粒，劏魚、刮鱗、乾淨魚內臟和切片。檔販細心的行為獲網民激讚：「這就差餵到嘴裡了」。

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北上買餸更勝網上

在深圳生活超過10年的事主近日在社交平台以「給北部的朋友看深圳的物價，感受下南方菜市場的貼心服務！」為題，分享親身在深圳福田農批市場買餸經過。她稱自己多年在網上買餸，因邀請朋友到家裡聚餐，所以以人民幣 200（下同，約220港元）在街市買餸，發現價錢更平之餘，食材亦更勝網上新鮮，「做的菜都更好吃了」。

從影片中可見，事主收獲豐富，用 29元購得排骨、切片豬肉10元、魚15.5元、粟米10元4條、萵筍和南瓜8.6元、馬蹄和蔥11.2元，蕃薯、蓮藕、薑和蒜合共14.8元、以及蝦55元，剩錢則用來買新鮮水果，包括藍莓、火龍果、士多啤梨等。

事主讚賞不但街市寬敞舒適，大得連電單車都可以駛進街市；還有一眾檔販貼心和細心的舉動，「笑瞇瞇的」幫忙處理原食材煩瑣的清洗過程，例如事主只買1根排骨和10元豬肉，檔販幫忙切片；買魚幫忙劏魚、刮鱗、去內臟、去鰓和切片；在買粟米時檔販亦協助剝粒和篩選；去萵筍和南瓜皮和去籽、削蓮藕皮、挑蝦腸；甚至「買一個蘋果、一個梨都給我切塊。其他小的菜市場還能切片、切絲」，令事主回家後直接沖洗食材，即可烹調，節省不少時間。

網民：服務到位貴點可以接受

不少網民看過影片後，表示價錢相宜：「我們這排骨38元1斤，黑豬的排骨45至48元1斤，感覺他們的東西都好便宜」；並激賞檔販貼心敬業的服務態度：「這邊要是讓老闆給挑蝦線，他直接就說不賣了」、「東北也能，但是僅限於到10塊肉那步，再往下就是老闆拿刀片我了」，「北部也可以，就是魚給你刮鱗，清膛不改刀。也可以買1根蔥，1根玉米但是不給剝粒」、「這就差餵到嘴裡了」，以及「這煮得省老事兒了」。

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責任編輯︰陳珈希