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【樂極生悲】有人疑在大帽山拍攝婚紗相時點燃煙火　環團斥無知自私

社會 17:27 2023/11/23

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有人疑在大帽山拍攝婚紗相時燃點煙火。（網上影片截圖）

環團「綠惜地球」今日（23日）在fb上載一條由行山市民拍攝及提供的短片，指本周初在大帽山行山時遇到有人在拍攝婚紗相，期間拍攝團隊成員疑為營造氣氛及效果，在新人背後點燃手持煙火。

綠惜地球上載的短片長約42秒，片中有人在拍攝婚紗相，而拍攝團隊成員疑為營造氣氛及效果，在新人背後點燃手持煙火。期間有行山人士向他們高呼「小心山火，好危險，睇住火燭，走唔切死人㗎喎」，但團隊未有理會。

綠惜地球斥，點燃煙火者既無知又自私，除了在香港未經許可燃放煙花/煙火屬違法外，相關人士亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草，火舌很容易引起山火。

綠惜地球呼籲各新人和攝影師在郊野取景時，要保護大自然，勿因一幅相而破壞環境，令其他新人和山友失去靚景。

根據《郊野公園及特別地區規例》（香港法例第208A章），任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，亦屬違法，最高可處罰5,000元及監禁1年；而根據《簡易程序治罪條例》（第228章），任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。

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責任編輯：梁薾心

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