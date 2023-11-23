【跨境走私】海關揭快艇走私1,600萬元海味及電子產品　涉逃稅800萬元

▲ 海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強。（黃傑偉攝）

海關昨晚（22日）於流浮山紅樹林進行反走私行動時，偵破一宗以快艇走私高價食材及電子產品案件。行動中檢獲大量高價食材及電子產品，市值1600萬元，應課稅800萬港元，暫時未有人被捕。

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海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強指，海關人員昨晚在流浮山一帶展開反走私行動時，約9時45分發現一艘沒有著航行燈快艇使近紅樹林岸邊，當時岸邊已擺放2卡板貨物於地上，快艇到岸時有2人跳上岸邊將貨物運上快艇上，海關人員見時機成熟即時上前截查，岸上2人發現執法人員即時跳上快艇，往內地水域逃去。

黃志強補充，關員在地上發現大批高價值食材，包括300公斤魚翅、80公斤燕窩及3公斤瀕危物種石首魚魚肚，亦有2,500件電子產品，經漁護署核實，3公斤魚肚為受一級管制瀕危物種加利福尼亞灣石首魚製成。海關發現走私集團選取較偏僻及近內地水域地方預先放置走私物品，為免被搗破及易於逃走。

海關相信因臨近冬至，內地對高價食材有殷求，而走私集團亦可逃避3至9成課值應課稅，以該宗案件為例，走私集團可省卻800萬港元應課稅，由於利潤可觀，可解釋為何走私集團會挺而走險。

海關重申，走私及管有瀕危物種屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列倉單貨物均屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。另外任何人輸入或輸出及管有瀕危動植物品種均屬達法一經定罪可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民如發現走私活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉