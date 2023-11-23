不正常愛情研究所丨Jojo街頭遭魔術師催眠　黃紫恩：唔記得發生過咩事

▲ （左起）《不正常愛情研究所》Susuca、Doniven、Jojo、Koba及Karen。

J2清談節目《不正常愛情研究所》今晚（11月23日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今晚播出一集研究題目為「溝女魔術雞精班」，滿足一班想藉魔術識女仔的男仕。

節目中Jojo自爆兩年前的自身經歷，被兩位催眠魔術師瞬間催眠失去記憶，她認真的說︰「有日同同事收工去咗尖沙嘴海旁，有兩個外國男仔行埋嚟，問我介唔介意做一個催眠魔術。我見佢哋生得好靚仔，咪應承。」

【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升 暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】

▲ Jojo表示被催眠後發呆且忘記發生過的事情。

Jojo呆坐當場

經過一輪交談閒話家常，其中一人忽然在Jojo耳邊用手指一噠，她即刻呆坐當場，她回想當時情況說︰「之後無郁過，過咗好耐個朋友最後唔知點叫醒我，問我記唔記得發生過咩事。我話唯一記得係前一秒同魔術師講完嘢，下一秒就朋友同我講嘢。」Jojo事後回想當時感覺是呆跟攰。

Jojo還透露兩位魔術師曉得讀心術，她說︰「其實傾偈嗰陣，有位魔術師忽然問我鍾意邊個外國明星。唔知點解我明明唔鍾意Michael Jackson，嗰一下突然講『Michael Jackson』。跟住佢拎起平板電腦，問我：『係咪呢個樣』，exactly就係我諗嗰個樣。」情節猶如荷李活電影《非常盜》。

事後朋友從網上得知，該二人是網上有名的催眠魔術師，有數萬名followers。

▲ Magic Carson（右二）

玩魔術容易識女仔

今集「有故事的人」Magic Carson自言是怕醜仔一名，學玩魔術令自己變得善談。一出場他便笑說︰「魔術95%係演技、5%先係秘密，當然用嚟識女仔係易好多嘅。」接住他單挑三位女主持，首先接受挑戰的Susuca，玩的是「紅心轉移」魔術。

他在Susuca揸實拳頭的情況下，成功將一紅點印在對方手心，令在場各人讚嘆不已。到Karen出場玩Bar Bet，在外國酒吧非常流行「呃酒飲」的小遊戲。Karen要將三隻上下倒放不一的杯，在每次兩隻杯、經三輪後所有杯口都向下。

▲ Jojo收到變出來的花喜出望外。

Magic Carson輕鬆完成示範，但到Karen上陣，雖施展渾身解數仍未能成功。最後跟Jojo玩卡牌遊戲，在一輪操作後Magic Carson居然將有Jojo親筆簽名的牌，「變」到自己銀包內，令在座各人嘆為觀止。

他更講笑稱，單是學曉上述3招，已經足夠在酒吧馳騁追女仔。

最新影片推介：吳若希專訪