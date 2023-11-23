  • 23°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不正常愛情研究所丨Jojo街頭遭魔術師催眠　黃紫恩：唔記得發生過咩事

娛樂 17:48 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

（左起）《不正常愛情研究所》Susuca、Doniven、Jojo、Koba及Karen。

J2清談節目《不正常愛情研究所》今晚（11月23日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今晚播出一集研究題目為「溝女魔術雞精班」，滿足一班想藉魔術識女仔的男仕。

節目中Jojo自爆兩年前的自身經歷，被兩位催眠魔術師瞬間催眠失去記憶，她認真的說︰「有日同同事收工去咗尖沙嘴海旁，有兩個外國男仔行埋嚟，問我介唔介意做一個催眠魔術。我見佢哋生得好靚仔，咪應承。」

【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】

Jojo表示被催眠後發呆且忘記發生過的事情。

Jojo呆坐當場

經過一輪交談閒話家常，其中一人忽然在Jojo耳邊用手指一噠，她即刻呆坐當場，她回想當時情況說︰「之後無郁過，過咗好耐個朋友最後唔知點叫醒我，問我記唔記得發生過咩事。我話唯一記得係前一秒同魔術師講完嘢，下一秒就朋友同我講嘢。」Jojo事後回想當時感覺是呆跟攰。

Jojo還透露兩位魔術師曉得讀心術，她說︰「其實傾偈嗰陣，有位魔術師忽然問我鍾意邊個外國明星。唔知點解我明明唔鍾意Michael Jackson，嗰一下突然講『Michael Jackson』。跟住佢拎起平板電腦，問我：『係咪呢個樣』，exactly就係我諗嗰個樣。」情節猶如荷李活電影《非常盜》。

事後朋友從網上得知，該二人是網上有名的催眠魔術師，有數萬名followers。

Magic Carson（右二）

玩魔術容易識女仔

今集「有故事的人」Magic Carson自言是怕醜仔一名，學玩魔術令自己變得善談。一出場他便笑說︰「魔術95%係演技、5%先係秘密，當然用嚟識女仔係易好多嘅。」接住他單挑三位女主持，首先接受挑戰的Susuca，玩的是「紅心轉移」魔術。

他在Susuca揸實拳頭的情況下，成功將一紅點印在對方手心，令在場各人讚嘆不已。到Karen出場玩Bar Bet，在外國酒吧非常流行「呃酒飲」的小遊戲。Karen要將三隻上下倒放不一的杯，在每次兩隻杯、經三輪後所有杯口都向下。

Jojo收到變出來的花喜出望外。

Magic Carson輕鬆完成示範，但到Karen上陣，雖施展渾身解數仍未能成功。最後跟Jojo玩卡牌遊戲，在一輪操作後Magic Carson居然將有Jojo親筆簽名的牌，「變」到自己銀包內，令在座各人嘆為觀止。

他更講笑稱，單是學曉上述3招，已經足夠在酒吧馳騁追女仔。

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】
18:37 2023/04/28
【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】
【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】
18:49 2023/09/05
【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】
【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】
16:33 2023/10/12
【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】

你可能感興趣

【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】
18:37 2023/04/28
【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】
【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】
18:49 2023/09/05
【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】
【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】
16:33 2023/10/12
【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】
黃紫恩 胡敏芝 陳國麟 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）