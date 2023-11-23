娛圈喜訊丨英國樂壇天后Adele親證婚訊　承認與勒邦占士經理人Rich Paul再婚

▲ 恭喜Adele！

35歲英國樂壇天后Adele自認愛NBA球星勒邦占士（LeBron James）的41歲經理人Rich Paul後，不時公開放閃晒恩愛。之前一直盛傳二人已婚的消息，而近日Adele公開承認再婚，宣布喜訊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據The Economic Times報道，Adele日前出席英國諧星好友Alan Carr於美國舉行的首個棟篤笑表演。Alan問現場觀眾可有人最近結婚，Adele即舉手冧爆高呼：「我結婚了！」說畢後獲得全場觀眾拍手祝福。

【減肥大作戰】Adele靠「激瘦飲食法」半年減40磅 營養師拆解Sirtfood Diet減肥原理

最新影片推介：吳若希專訪

兩年減百磅

Adele過去曾歷一段失敗婚姻，2019年與美國籍前夫Simon Konecki結束兩年婚姻。二人協定未來共同撫養兒子，亦承諾保持低調和隱私，將不會再回應此事。

其後，回復單身的Adele更決心減肥，花了兩年時間勁減近乎100磅。2021年首度公開認愛Rich Paul，如今更拉埋天窗成為合法夫妻，感情再次展開新一頁。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R