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癌症｜患晚期肝癌全身痛症情緒低落　中醫針灸治療紓緩痛楚調節心情

健康資訊 11:47 2023/11/24

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熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

（iStock圖片）

晚期癌症病人面對種種治療副作用，甚至由癌症引起的痛症、疲倦、胃口差等症狀，往往都對身心造成龐大壓力，使生活質素變差。面對這些問題，其實針灸有效「對症下藥」，紓緩疼痛及其他不適。中醫師會因應病人體質和症狀揀選對應的穴位作針灸，治身也治心。

香港大學中醫藥學院助理教授、註冊中醫陳海勇博士解釋，癌症病人大部分本虛標實，正氣不足，屬陽虛、陰虛或氣血虧虛體質。而隨病情進展，或化療等治療亦有機會導致血瘀或痰濕，令氣血運行不暢，誘發一連串症狀：「氣虛者易乏力、胃口差，痰濕血瘀者好多時更會引起疼痛。」加上面對癌症容易緊張焦慮，體內肝氣鬱結，更會出現抑鬱等情志問題。

按體質症狀揀穴位針灸

面對上述問題，陳博士指針灸可針對性補氣血、化痰濕、扶正氣。中醫會先望聞問切了解病人的體質，透過辨證論治制定一系列穴位為病人進行治療，位置因人而異。

他續指，癌症病人於手術、化電療前後，都可以針灸：「如化療、手術前明顯焦慮、緊張、失眠，針灸也有助紓緩情緒。化療後身體變虛，會作嘔、疲倦，也有穴位可以補虛、止嘔、改善胃口。」特別的是，若病人怕手術後傷口疼痛，針刺阿是穴有助止痛，而術前針灸或按壓穴位，術後再繼續補強，也有助紓緩痛楚。若病人因癌症或治療出現痛症，陳博士指可視乎痛症屬氣血不足的虛痛，抑或經絡不通的實痛，選擇合適的穴位針灸。

香港大學中醫藥學院助理教授、註冊中醫陳海勇博士指，中醫會因應病人體質、病徵、痛症位置制定針灸穴位，位置因人而異。（陳靜儀攝）

為晚期患者紓痛止瀉

曾有晚期肝癌病人，因癌細胞轉移而痛症遍佈全身。陳博士指其面色晦暗，身體消瘦，長期飽受痛症折磨更令他情緒低落，每天都要服止痛藥。「病人正氣不足，另有肝鬱、血瘀等問題。我們於其頭、手腳及腹部施針，有安神的百會、印堂穴，有補氣血的氣海、關元穴，也有四肢的足三里、陰陵泉、太衝、合谷穴等。考慮到癌症轉移的病人痛症不會集中於同一位置，故我們會因應其疼痛位置施針，如腰、背等都有，另亦有有助疏肝的穴位。」

陳博士續分享，針灸1次後病人的痛症即時有改善，而經過9次針灸後，病人的痛楚大大散去，更無須再服止痛藥。另外，針灸亦有疏肝解鬱之效，病人因氣滯肝鬱而引發的情志問題，也有明顯改善。

除此之外，有晚期胃癌病人切除胃部後，變得十分容易肚瀉，每日可多達8至9次，不論有否進食都會屙。他因而食寢難安，不但情緒差，形體消瘦，臉色變得蒼白。中醫認為此病人脾虛，針對其肚瀉情況，於腹部穴位施針，如關元、氣海穴等，另亦有位於胃經上的天樞穴。

傳統針灸所用的針較粗，但末期癌症患者已承受大量痛苦，故特意選用痛感較低的幼針，一般只會有輕微皮膚穿刺的感覺。（陳靜儀攝）

當時病人每星期針灸3次，3星期後一天的肚瀉次數減至5次，胃口也有改善，作嘔也減少。「我們會根據病人的體質調整穴位，除了癌症病人常用的補虛穴位外，個別情況如失眠便針有助安神的穴位，肚瀉則針健脾的穴位等。」

持續針灸改善生活質素

針灸一般留針約15至20分鐘，因選用的針灸針粗幼只有0.25至0.3毫米左右，針刺時病人並不會疼痛，或只會有輕微酸脹的氣感。陳博士形容針灸是功效累積的過程，若持續治療，尤其止痛效果相當明顯。惟癌症屬慢性病，末期患者的不適症狀難以完全消失，要康復十分困難，但仍期望可透過針灸大大減輕症狀，持續為病人紓解痛苦，提高生活質素。「針灸可為病人作全身性治療，一方面紓解不適及疼痛，另一方面則減輕精神壓力。」

針灸前後3大注意事項

1.針灸前應進食，空肚針灸後易頭暈

2.針灸後注意保暖，風吹穴位受涼易感冒

3.避免洗冷水澡，洗澡後盡快擦乾身體

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港大「針灸輔助西醫紓緩治療」臨床研究

香港大學中醫藥學院早前開展有關「針灸輔助西醫紓緩治療」的臨床研究，招募年滿18歲，有一種或以上的明顯不適如疼痛、乏力、噁心、失眠等症狀的晚期癌症患者（血癌除外）參與，透過針灸為病人紓緩有關症狀，費用全免。研究仍在進行中，目前已招募約90位病人，目標於明年1月下旬前收滿120個名額。如對研究計劃感興趣，可聯絡香港大學中醫藥學院研究團隊（WhatsApp：6609 7948）。

港大「針灸輔助西醫紓緩治療」臨床研究

記者：吳霆俊
 

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