靚媽精明眼｜AEON一連6日限時大減價　福袋低至3折$99+過百商品半價起

▲ AEON一連6日「黑色星期五」Black Friday購物季限時優惠，其中福袋低至3折$99、過百商品半價起。（相片由有關機構提供）

AEON推出限時大減價優惠！明天11月24日（五）至11月29日（三）期間，AEON展開一連6日黑色星期五（Black Friday）購物季，不但有低至3折的限量Black Friday福袋、半價精選商品，同時亦有多款限時放題及換購活動，以下為大家整理各優惠商品及福袋！

最新影片推介：

AEON福袋低至3折

明天開始一連6日，AEON推出Black Friday Sale，有多款低至三折的Black Friday福袋，當中至抵推介包括美容福袋$99，內有輕便美甲筆、沐浴按摩刷和睫毛捲翹器。除了美容福袋外，還有媽媽必買的清潔用品福袋$99，內有超細纖維廚房抹布、伸縮拖把、除塵乾紙等多款清潔用品。

▲ 必買福袋最低$99。（相片由有關機構提供）

過百款半價商品

AEON亦精選了過百款商品以半價發售，當中包括食品、煮食用具、行山裝備、運動用品、床品、美妝用品等，而必入手的商品包括保溫杯、行李箱、曲奇三文治、廚具套裝等。

同時AEON亦推出限時放題，顧客只要於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢購買包裝後之放題商品。而顧客亦需留意，放題時段結束後一小時內必須前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，以及商品不超出包裝範圍。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

顧客於推廣期內，到AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET購物滿$150或以上，即可以換購價$20或500 AEON會員積分+$10換購多用途充電線收納盒1個。每人每張發票最多換購1個，由11月24日起至換完即止。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：任薏