靚媽精明眼｜AEON一連6日限時大減價 福袋低至3折$99+過百商品半價起
AEON推出限時大減價優惠！明天11月24日（五）至11月29日（三）期間，AEON展開一連6日黑色星期五（Black Friday）購物季，不但有低至3折的限量Black Friday福袋、半價精選商品，同時亦有多款限時放題及換購活動，以下為大家整理各優惠商品及福袋！
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AEON福袋低至3折
明天開始一連6日，AEON推出Black Friday Sale，有多款低至三折的Black Friday福袋，當中至抵推介包括美容福袋$99，內有輕便美甲筆、沐浴按摩刷和睫毛捲翹器。除了美容福袋外，還有媽媽必買的清潔用品福袋$99，內有超細纖維廚房抹布、伸縮拖把、除塵乾紙等多款清潔用品。
過百款半價商品
AEON亦精選了過百款商品以半價發售，當中包括食品、煮食用具、行山裝備、運動用品、床品、美妝用品等，而必入手的商品包括保溫杯、行李箱、曲奇三文治、廚具套裝等。
同時AEON亦推出限時放題，顧客只要於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢購買包裝後之放題商品。而顧客亦需留意，放題時段結束後一小時內必須前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，以及商品不超出包裝範圍。
顧客於推廣期內，到AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET購物滿$150或以上，即可以換購價$20或500 AEON會員積分+$10換購多用途充電線收納盒1個。每人每張發票最多換購1個，由11月24日起至換完即止。
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責任編輯：任薏