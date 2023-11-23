【高球賽】粉嶺高球場明年舉辦「LIV Golf 職業巡迴賽」　結合國際歌手音樂會演出

▲ 「LIV Golf 職業巡迴賽」明年3月首設香港站。(香港哥爾夫球會)

國際職業高爾夫球賽事、「LIV Golf 職業巡迴賽」將首設香港站，賽事明年3月8至10日在粉嶺高球場舉行。總賽事奬金高達 2500 萬美元（折合港幣約 1.95 億元）， 是香港史上最高奬金的大賽之一。賽會預計投放約五億港元辦賽。

香港哥爾夫球會會長郭永亮形容，今次屬亞洲盛事，香港是首次舉辦，形容比賽形式非常嶄新，集合娛樂及體育，包括完賽後會有音樂會，由國際歌手演出。他說，今次是繼沙特阿美石油團體系列賽後，第二次本港再次舉行有中東主權基金投資的運動比賽。郭永亮說，一直有就土地使用方面與政府密切溝通，又說當局一直支持球會舉辦賽事及盛事，而最近亞運取得好成績，相信政府看到很值得發展高爾夫球運動。

哥爾夫球會表示，賽會決定在香港舉辦賽站，彰顯了香港作為亞洲國際都會的角色，也印證了擁有 112 年歷史的粉嶺球場的獨特價值，是亞洲舉辦大型國際高球賽的必選場所。

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責任編輯：陳展棋