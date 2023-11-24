校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

▲ 陳永強校長不規限學生讀神科，最重要找到對科目的熱情及興趣。

【瑪利曼中學校長專訪】一身窄身西裝、腳踏白色波鞋、架上黑框眼鏡、梳著最流行的「韓仔頭」，但重點是他的衣領，有一顆銀色的五角星裝飾。年輕又有活力的打扮，怎樣都想不到他已執起教鞭近30年，他就是跑馬地傳統名校、瑪利曼中學陳永強校長。瑪利曼創立於1927年，作為近百年女校的首位男校長，堅信不必規限讀神科，鼓勵學生自由選擇跑道。

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陳校長在瑪利曼中學任教29年，他憶述，畢業後只寄出一封求職信及見工一次，就是應徵瑪利曼中學的化學老師，從未想過轉工或轉校，在本學年（2023/24學年）更升任為校長一職，坦言

每日都很期待去返工見學生。學校有一個魔力，令我好願意留下奉獻我的青春，20年、30年繼續在這裡工作。

▲ 陳校長希望令學生知道人生有很多可能性和選擇，正如學校的校服有黃色、藍色，同學可以自由選擇穿著。越玲瓏攝

而令陳校長留下這股魔力，就是一顆感恩的心，「我擁有東西都是學校給我，所以應該回饋給學校，我在這裡學到的東西比我自己母校更加多，我好希望這間學校不斷成長，將好的傳統傳承下去。」

陳校長懂得感恩，也希望培育學生回饋社會及感恩的心，香港獨生子女的家庭很多，缺乏了跟人合作的機會，所以學校就跟NGO合作，為兒童、老人組織或者是少數族裔群做義工，

其實是想她們知道世界發生什麼事，明白自己有能力去幫人，種下一粒種子在心中，未必一時三刻會出來，技能可以訓練出來，但最要是有一個感恩的心，正確的價值觀需要耳濡目染，從小培養訓練。

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建立關愛校園

陳校長一身打扮活力年輕，他笑言沒有數過自己有幾多套西裝，買衫及配襯的重任都交給太太負責，「跟一大班年輕人在一起，心境都會很年輕，反映了日常行為舉止上。」

女生天生性格較男生敏感，瑪利曼中學除了在學術方面取得優異的成績外，也著重關愛，他一直為建立關愛校園而努力。他亦坦言女孩子比較敏感少少，會更加著重細節，所以教學上更需要細心，最重要是關懷，學生很聰明會知道是否關心她們。

▲ 連校服都可以有不同顏色及配襯方式，就知道瑪利曼中學很重視學生的自主權。越玲瓏攝

3個英文形容瑪利曼學生

瑪利曼中學將會舉行百年校慶，陳校長正在籌備慶祝活動，對於成為瑪利曼中學的首位男校長，他謙稱，女校的男校長也有不少，「我都不是第一個，我慶幸我在這間學校工作，令到我做到這個校長職位，走入學生的心關心她們並一起同行，無論什麼年紀的學生都很聰明，她們都會知道真心為她們好，還是只是一個純粹教書的老師。」陳校長表示，學生畢業後在社會上都能獨當一面，他形容自己的學生就是尊貴、獨特、有價值，用英文形容就是Incomparable(無與倫比)、Indispensable(不可缺少)、Irreplaceable(不可替代)。

看著學生的成長及他們的成就，令到我感到自豪。

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選科興趣還是「錢途」?

香港是功利主義社會，不少家長都希望子女選科以「錢途」行先，能夠進入瑪利曼就讀的女生，絕對有能力讀「神科」，不過陳校長眼見很多讀神科的學生，人生路最終都是走向自己的興趣，他不但不會覺得可惜，反而很支持學生找到自己的跑道，「這就是我們正正一路教育目標，給她們知道人生有很多可能性和選擇，正如學校的校服有黃色、藍色，同學可以自由選擇，我們有超過100個選科組合，給學生自己作選擇，如果我硬要她們讀一科，而她們需要捱高中3年，是會很辛苦的。我們有個責任，令她們知道有什麼選擇，再運用知識及想法去做決定，當她們下了決定後，就要對自己這個決定負上責任。」

跨國公司高層轉做歌手

陳校長分享兩個例子，一名舊生以優異的成績入讀了科大的商科課程，一級榮譽畢業後，進入了一間跨國公司工作，仕途光明不斷升職，很快便爬上了亞太區的高層職位，但每一次的升職也令很多同事被裁員，經歷令她感到不開心，對於人生感到迷茫，開始思考人生的意義是什麼？不幸地她更患上眼疾，最後她選擇忠於自己，辭職從事一個兼職歌手，以興趣作為職業。

陳校長指出，也有從小喜歡下廚的學生，在香港大學取得法學學士學位和法學專業證書，然後前往紐約哥倫比亞大學攻讀法學碩士學位（LLM）。後來回到香港，在一家國際律師事務所工作了五年，然後前往倫敦藍帶廚藝學校 (Le Cordon Bleu) 攻讀大文憑。畢業後留在倫敦多家餐館及酒店工作。吸收了一定經驗後，再開設自己的餐廳，就不再從事法律工作。

陳校長認為，現今科技發達，AI(人工智能)已經可以取締律師、醫生部份工作，讀完神科是否能保證有「錢」途？他認為教育反而是要讓學生學會自我學習能力，年代不同，現在單靠YouTube已經可以學到很多東西，最重要找到熱情、肯投放時間及心機，人生就會成功。

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記者:陳麗薇