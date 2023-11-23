【搶劫判囚】假扮泰達幣交易劫女賣家350萬元　3男認罪判囚4年8個月

▲ 3男搶劫泰達幣女賣家350萬元，今被判監4年8個月。資料圖片

虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)女賣家，曾與1名買家成功交易4次，收款共逾687萬元。女賣家其後不虞有詐，應約到觀塘一大廈單位，與該買家進行達350萬元交易，4名匿藏在房間內的蒙面劫匪突然衝出，分別持刀及電槍指嚇女賣家，載有現金的膠袋被買家取去。其中3人先後被捕，今（23日）於高等法院承認搶劫等罪，被判監4年8個月。特委法官指本案精密計劃，賊人假冒與事主作虛擬貨幣交易趁機搶劫。

3名被告為在港出生的印度裔男子Singh Ajaypal(23歲)，無業；蔡鎮年(24歲)，運輸工人及程子賢(21歲)，貨倉工人。3人承認1項搶劫罪，控罪指3人於2021年1月18日，在觀塘創業街華基中心某室，與其他不知名人士串謀搶劫殷姓女子350萬元及1部手機。首被告另承認於同月21日，在天水圍嘉湖海逸酒店一房間內，藏有0.31克大麻草。

特委法官判刑時指，本案精密計劃，各被告有預謀犯案，各人扮演不同角色，先假冒與事主作虛擬貨幣交易，再趁事主孤身一人時搶劫，事發前亦安排車輛接送，致犯案後能迅速逃走。

特委法官續指，案件涉及1枝電槍，即使女事主沒有實際受傷，惟案發時遭數名男子包圍受驚，而涉款350萬元至今尚未被尋回，考慮所有因素後，就搶劫罪各判監4年8個月，另就藏毒判首被告罰款1,000元。

案情指，殷姓事主與丈夫自2018年開始進行虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)交易，至2020年12月認識現被通緝的男買家，並於1個月內曾到買家的涉案辦公室，就「泰達幣」買賣成功交易4次，收取共逾687萬元。

買家其後向事主表示擬購入價值350萬元「泰達幣」，案發日事主獨自到涉案單位進行交易後，事主轉移相等價值「泰達幣」予買家電子錢包後，將350萬元現金放入膠袋後，擬將之放進手袋時，4名匿藏在房間內的蒙面劫匪突然衝出，分別持刀及電槍指嚇事主。事主驚慌下將膠袋放在枱上，賊人隨即取走及搶去其手機，事主期間察覺到買家曾從其後方離開。賊人離開後，事主被反鎖於房間，其後逃出致電丈夫及報警。

根據電召客貨車上行車紀錄儀及閉路電視片段顯示，4賊人登上電召客貨車至屯門及元朗區，沿途棄置衣物及刀等涉案物品。同月21日，警方於天水圍嘉湖海逸酒店拘捕首及次被告，並搜獲現金逾9.4萬元和少量大麻草，次被告警誡下稱曾與買家聯絡。

事發半年後第3被告被捕，警誡下稱只負責把風，並從新聞報道才得知涉案達350萬元。他指案發前進入單位，買家及後才到達，他並不認識對方，只知是同伙，載有現金的膠袋則被買家取走，第3被告事後獲酬8萬元，並已悉數花光。

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記者：林育慧、 梁錦麟