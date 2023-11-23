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【大學排名】本港4間大學畢業生就業能力排名齊升　科大最高回升至全球第29位

社會 18:06 2023/11/23

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香港科技大學於THE全球大學畢業生就業能力排名中位列第29位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（23日）公布全球大學畢業生就業能力排名2023，本港續有4間大學上榜，且排名全升，其中香港科技大學排名最高，位列第29位，但按年升1位；香港大學排43位，按年升4位；香港中文大學和香港理工大學則各升2位，分別排92位及131位。THE稱，具社會影響力和領導力的畢業生愈來愈受僱主青睞，又稱去年受疫情影響，排名下跌的亞洲大學，今年正復蘇，排名重新攀升，其中以香港和日本的情況最為明顯。

THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是由法國人力資源諮詢公司Emerging編制，上榜的250間大學分別來自44個國家及地區，結果由各地進行全球招聘的機構僱主投票得出，涉近100,700次投票。

排名首三甲與去年一樣，均來自美國，依次為加州理工學院、麻省理工學院及史丹福大學。亞洲排名最高的大學繼續為日本東京大學，排第7；其次為排第9的新加坡國立大學；內地排名最高的大學為保持排第14位的北京大學。

本港續有4間大學上榜，排名分別上升1至4位不等。當中排名最高的為科大，按年升1位至第29位；港大排43位，按年升4位；中大和理大則均按年升2位，分別排92位及131位。

THE指，結果顯示，具社會影響力和領導力的畢業生愈來愈受僱主青睞，畢業生的團隊合作能力和合作精神亦被高度重視；同時僱主正渴求擁有數字技能，並學習STEM，即科學、技術、工程和數學四大科目的畢業生。

THE又指，去年受疫情影響，排名下跌的亞洲大學，今年正復蘇，排名重新攀升，其中以香港和日本的情況最為明顯。Emerging相信將有至少一所中國大學，在未來數年內躋身全球前十名。

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責任編輯：梁薾心

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