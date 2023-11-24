日本旅遊丨飛東京過聖誕　5大聖誕燈飾祭及限定市集【內附交通】

▲ 於六本木看聖誕燈飾，除了有一片夢幻銀白色雪海，更能遠眺閃耀的東京鐵塔。（官網圖片）

要數港人最愛的聖誕外遊勝地，日本一定榜上有名。臨近聖誕，東京多個地方已開始掛上迷人燈飾，更即將舉行一連串限定市集、音樂會等。準備遊日的你，就要Mark實以下5個聖誕燈飾祭及限定市集了！

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1/ 六本木之丘聖誕嘉年華

來到六本木，必看由80萬顆燈飾打造而成的一片銀白色的迷人燈海！從遠處看來，更像是一片雪景，與日本的冬日聖誕氣氛十分匹配，極之唯美。走在街上，既可欣賞燈飾，又能遠眺東京鐵塔，打卡一流！六本木亦另有戶外溜冰場、聖誕市集、音樂會等，慶節活動多多。

日期︰即日起至12月25日

亮燈時間︰5pm-11pm

地址︰東京都港區六本木6丁目（六本木站步行1分鐘）

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2/ 丸之內燈飾節＆限定市集

今年的丸之內仲通與往年同樣，全長約1.2公里的路邊兩旁，樹上都掛上過百萬顆燈飾，變成香檳金色夢幻步道，十分浪漫！而在整片金色燈海之中，更特設期間限定的玻璃屋聖誕市集，澀谷人氣麵包店bread.espresso.and.machiawase、主打天然食品的小岩井農場東京亦進駐其中，現場不但有人氣甜點、聖誕美食，更有Vintage飾物、擺設等，屬必逛之選！

▲ 一片香檳金色的丸之內仲通十分浪漫。（官網圖片）

日期︰即日起至明年2月18日

亮燈時間︰4pm-11pm（12月為4pm-12am）

地址︰東京丸之內仲通、東京站周邊、大手町仲通

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3/ 日比谷 Magic Time Illumination 2023

日比谷地區將以紫、黃、淺藍為主題色，營造一片華麗燈海。而且更以迪士尼100周年動畫《星願Wish》為主題，於日比谷STEP廣場一帶、6樓花園的聖誕樹、花圃都掛滿燈飾，形成一片七彩燈海，連樓梯級都變成一道彩虹橋，象徵着「最美好的祝福」！另外更會特設燈光Show及主題表演，與大家共度魔幻聖誕。

日期︰即日起至明年2月14日

亮燈時間︰5pm-11pm

地址︰東京MIDTOWN日比谷

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4/ 東京聖誕市集 2023 in 明治神宮外苑

踏入第9屆的東京聖誕市集，今年移師到明治神宮外苑舉行，規模更大！市集將還原正宗德國聖誕市集的特色，集合多間餐廳、飲料店和雜貨攤位，可試勻多款美酒及歐洲美食，如德國啤酒、德國腸、豬手等。現場每日也有不同歌手、樂團到場演出，充滿節日氣氛！

日期︰即日起至12月25日

時間︰11am-9:30pm

地址︰明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場

入場費︰成人1,000日圓（約$52）、小童500日圓（約$26）

*12月23至25日入場：成人2,000日圓（約$104）、小童1,000日圓（約$52）

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5/ 澀谷「青之洞窟」

去澀谷除了到Shibuya Sky打卡，聖誕絕對不能錯過「青之洞窟」！由公園通延伸至代代木公園，一片藍色銀河由近80萬顆藍銀色LED燈泡堆砌而成，將澀谷、原宿一帶變成猶如置身於魔幻水底洞穴一般，十分震撼！同場亦會舉辦「青の洞窟 Xmas market」，網羅一系列美食、甜品及聖誕雜貨。

日期︰12月1日至25日

亮燈時間︰3pm-10pm

地址︰公園通至代代木公園

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記者：Panda

