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【藥物審批】莫樹錦：外國藥廠來港需考慮多個因素　設藥監局與引入外資未必有很強關係 　

社會 18:10 2023/11/23

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莫樹錦表示「1+」機制設立對引入內地藥物有好處。(陳靜儀攝)

新藥「1+審批機制」實施約一個月，政府早前於施政報告表示，有意長遠於香港成立藥物審批機構，吸引外資來港研發新藥。

中文大學醫學院臨床腫瘤學系教授莫樹錦向TOPick表示，中國現時研發不少新藥，近年已發展成為「me too drug」，甚至是「me better drug」，國內的藥甚至比本港好，政府實施「1+審批機制」對引入這類藥物有好處。

至於政府計劃長遠設立自行審批機構，莫樹錦指需要了解清楚政府成立藥監局的定位，是否如美國一般「睇哂所有raw material」，當中涉及多少人手。莫樹錦表示，目前藥監局仍然是概念形式，成果仍要需視乎細節而定，「看不到太強有藥監局，人們就會來做research」。

莫樹錦表示，藥廠的目的是証明藥物要幫助病人，當中研發速度要快，才可以爭取賣藥的時間。不過香港是小城市，病人數量有限。另外，國際藥廠希望賣藥給病人，藥廠會較重視大國的認可，「要問一問香港approval，係唔係就等於內地approval。」

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記者：陳展棋

 

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