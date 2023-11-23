  • 22°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 00:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為催票可以去到幾盡？　社團推抽獎活動須填寫個人資料包括住址、電話

政治 22:54 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

有社團推區選答問抽獎活動。（香港區選齊投票Facebook圖片）

港府為呼籲選民在12月10日區議會選舉中投票，進行鋪天蓋地式宣傳，政務司副司長卓永興也形容是「無所不用其極」，特首李家超今日下達新指示，要求各政策局及部門繼續加強宣傳推廣工作，積極通過多元渠道和創新手法，深入社區各階層推廣這次選舉。

建制社團亦陸續出招「谷票」，其中，香港島各界聯合會便推出「1210區選齊投票」問答大獎賽，參與者答完兩條問題：包括：「區選投票日是哪一天？」、「新區議會誰任主席？」以及「你是否會投票？」後，下一步須再填寫姓名（須與香港身份證相同）、地址（僅適用於港島區地址,大廈樓宇必填）、香港身份證首3位、推薦碼；最後一步再填寫收集號碼以獲取驗證碼方為成功登記。

點擊圖片放大

獎品包括價值逾萬元華為手機（8部）、咖啡券或超市現金券（400份）等。總價值逾20萬元。不過，仍有網民卻按下「嬲嬲」表情。

距離投票日尚餘2周，據悉，不同建制團體、機構都會作最後衝刺，正構思如何宣傳、吸引選民投票。

有建制相信，有關優惠陸續有來，「當初為吸引市民打新冠疫苗，連樓都有得抽，說不定今次都有呢？」不過，該人認為，選舉最緊要公平、公正、公開，想呼籲人投票，可以多解說，多些落區，用誠意打動，「畀小恩小惠，又要收集個人資料，予人觀感始終差些！」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上
15:29 2023/11/16
【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上
【區議會選舉】公務員事務局義工隊政總外派傳單　楊何蓓茵︰公務員需以身作則
22:27 2023/11/20
【區議會選舉】公務員事務局義工隊政總外派傳單　楊何蓓茵︰公務員需以身作則
【區議會選舉】李家超提出四目標　促加強宣傳、防「軟對抗」
19:38 2023/11/23
【區議會選舉】李家超提出四目標　促加強宣傳、防「軟對抗」

你可能感興趣

【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上
15:29 2023/11/16
【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上
【區議會選舉】公務員事務局義工隊政總外派傳單　楊何蓓茵︰公務員需以身作則
22:27 2023/11/20
【區議會選舉】公務員事務局義工隊政總外派傳單　楊何蓓茵︰公務員需以身作則
【區議會選舉】李家超提出四目標　促加強宣傳、防「軟對抗」
19:38 2023/11/23
【區議會選舉】李家超提出四目標　促加強宣傳、防「軟對抗」
卓永興 區議會 政務司 選舉 咖啡 區議會選舉 華為 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月23日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間20:05）