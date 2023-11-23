為催票可以去到幾盡？　社團推抽獎活動須填寫個人資料包括住址、電話

▲ 有社團推區選答問抽獎活動。（香港區選齊投票Facebook圖片）

港府為呼籲選民在12月10日區議會選舉中投票，進行鋪天蓋地式宣傳，政務司副司長卓永興也形容是「無所不用其極」，特首李家超今日下達新指示，要求各政策局及部門繼續加強宣傳推廣工作，積極通過多元渠道和創新手法，深入社區各階層推廣這次選舉。

建制社團亦陸續出招「谷票」，其中，香港島各界聯合會便推出「1210區選齊投票」問答大獎賽，參與者答完兩條問題：包括：「區選投票日是哪一天？」、「新區議會誰任主席？」以及「你是否會投票？」後，下一步須再填寫姓名（須與香港身份證相同）、地址（僅適用於港島區地址,大廈樓宇必填）、香港身份證首3位、推薦碼；最後一步再填寫收集號碼以獲取驗證碼方為成功登記。

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獎品包括價值逾萬元華為手機（8部）、咖啡券或超市現金券（400份）等。總價值逾20萬元。不過，仍有網民卻按下「嬲嬲」表情。

距離投票日尚餘2周，據悉，不同建制團體、機構都會作最後衝刺，正構思如何宣傳、吸引選民投票。

有建制相信，有關優惠陸續有來，「當初為吸引市民打新冠疫苗，連樓都有得抽，說不定今次都有呢？」不過，該人認為，選舉最緊要公平、公正、公開，想呼籲人投票，可以多解說，多些落區，用誠意打動，「畀小恩小惠，又要收集個人資料，予人觀感始終差些！」

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