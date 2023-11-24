【數字灣區】李家超：積極促進港人用「智方便」認證身份　高效辦理跨境服務

▲ 港人日後可經「智方便」進行身份認證，辦理大灣區跨境政務。（資料圖片）

廣東省政府周二印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，列明建設數字灣區目標、時間表及主要任務，包括推動政府服務銜接融合，實現灣區居民「生活通」，讓回鄉證享有與內地居民身份證同等便利等。

本月推出首批百項「跨境通辦」政務服務

港府今日首度就行動方案作出回應。特首李家超今日出席一個大灣區發展論壇時表示，特區政府歡迎和全力參與及推動這項行動方案。他說，粵港兩地一直緊密合作，並在今月推出首批超過100項「跨境通辦」政務服務，讓兩地居民和企業可很便捷地使用大灣區政務服務，包括養老服務、稅務申報、車牌及其他證照辦理、企業經營、就業創業等。

李家超表示，會繼續與廣東省緊密合作，積極促進香港居民可利用「智方便」作為身分認證，在大灣區高效辦理更多跨境服務，助力「數字灣區」的發展。

廣東省方面將打造「灣事通」服務平台（可經微信和支付寶使用），方便大灣區居民跨境工作生活。例如，該平台提供酒店預訂、餐廳預約和團購優惠查詢等服務。身份互認方面，港人登入廣東政務服務網、粵省事時，只需通過「智方便」認證，即可完成身份核驗，綫上辦理內地政務服務，惟使用者須先授權。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君