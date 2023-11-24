健康校園︱「AIA健康校園計劃」接受全港小學報名 創意學校可衝出亞洲

▲ 友邦香港及澳門大使兼世界游泳冠軍何詩蓓推介小學報名參加「AIA健康校園挑戰賽」。(官方提供照片)

第2屆「AIA健康校園計劃」即日起接受香港區學校報名，此項校園健體計劃旨在推動小學運用創意，籌劃及實踐打造健康校園，並為多個亞洲地區的學校及教師提供免費教學資源，亦舉行「AIA健康校園挑戰賽」。香港區冠軍小學除可贏獲高達５萬美元的獎品 （約等於39萬港元）外，更可代表香港參與亞洲跨地區比賽，與來自海外的參賽小學交流如何打造健康的校園。友邦香港及澳門大使兼世界游泳冠軍何詩蓓更推介學校善用是項計劃網站的免費專業教學資源，讓學生能夠愉快地學習健康知識。

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師生活用創意推廣健康校園

「AIA健康校園挑戰賽」鼓勵本地小學師生合作，活用創意，環繞四大主要課題 ── 健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展，進行相關策略及分享活動成果。參與學校的計劃不論是全新制定或改進現有的健康校園計劃，只要該計劃能在比賽期間 （即8月29日至3月8日）對學生和社區產生正面影響，都可以報名參加。此項挑戰賽的截止報名日期為2024年3月8日。

友邦香港及澳門大使兼世界游泳冠軍何詩蓓鼓勵小學報名參加：「參與的學校不但能夠輕易從活動網站下載由專業人士設計的免費教學資源，用以推廣健康校園的理念；學童又能夠從中愉快學習健康知識，接觸到何謂健康生活。」又建議校方登入「AIA健康校園計劃」網站瞭解詳情和報名參加。

勝出的香港區冠軍學校不但可贏取高達５萬美元的獎品，讓全校學生可通過嘗試不同新興運動或戶內戶外活動，領略及實踐健康生活的樂趣，更可代表香港，參加亞洲跨地區比賽，與來自澳洲、印尼、馬來西亞、泰國和越南５個地區的小學交流。

此外，「AIA健康校園計劃」網站會上載當中最具創意和影響力的計劃，推廣世界不同地區的學校一起實踐健康的校園生活，去年獲勝學校例如香港慈雲山聖文德天主教小學頒發嘉許證書予學生，鼓勵他們培養的健康生活習慣；泰國的Darun Wittaya School則把結合當地的傳統划艇活動與深受學生喜愛的滑板運動，舉辦了一場活動，吸引學生和家長踴躍參與。

▲ 「AIA健康校園挑戰賽」鼓勵本地小學師生攜生活用創意，打造健康校園。 (官網照片)

專業的免費教學資源推廣學生身心健康

「AIA健康校園計劃」設有由教師編寫的免費教學資源，針對為 6至 12 歲學生建立健康的生活習慣，了解運動的好處、如何進行健康飲食及改善心理健康。

教學課題不但與健康和體育有關，亦有跨學科課程設計，讓學生融會貫通不同的知識，培養個人和社交能力。此外，課程設計靈活，老師可根據學生程度和學習進度調節內容。有興趣的小學只需到計劃網站作簡單登記，即可免費下載使用。

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責任編輯︰王明芳