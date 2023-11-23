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「一名議員」倡加薪四成至月入15萬　理由是......

政治 19:02 2023/11/23

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有一位議員要求議員月薪應調升至15萬元。（資料圖片）

現時非兼任行會成員的立法會議員，月薪約10.7萬元；若兼任行會成員，則月入7.1萬元。立法會相關小組委員會早前就議員薪酬檢討進行問卷調查，有一位議員要求，議員月薪應調升至15萬元，酬酢及交通開支償還款額上限，應上調至每年30萬元。

該名議員的理由是，議員要照顧地區居民的民生活動和福利，以致每年在地區事務方面，平均招致700至800萬元的開支，而議員的津貼及酬酢開支償還款額大部分用於地區事務。

62位議員同意兼任行會成員毋須減薪

問卷由立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會發出，79位議員作出回應。當中，62名議員同意應廢除兼任行會成員的立法會議員每月酬金須減三分之一的規定。

按照現行機制，行會非官守成員每月酬金約8.5萬元，若日後可取消兼任減三分之一的規定，身兼行會成員的議員月薪可達近20萬元。

另外，1位議員認為，現行機制下，議員職員薪酬待遇受局限，較私營機構職位缺乏競爭力，期望日後可檢討有關機制，以挽留人才和資深職員。

顏汶羽：薪酬多少不是考慮因素

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽接受查詢時指，議員服務市民是使命和職責，所以薪酬多少對他而言，從來都不是擔任議員的考慮因素。

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撰文 : 傅流螢

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