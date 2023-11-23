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【社區設施】擬屯門至掃管笏建單車徑每米造價逾19萬　議員促當局檢視標書降開支

社會 19:09 2023/11/23

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擬屯門至掃管笏建單車徑每米造價逾19萬（立法會文件截圖）

發展局土木工程拓展署向立法會提交文件，就「屯門至掃管笏段」單車徑工程申請撥款。初步預計整個項目涉款約8.9億元，長約3.6公里的單車徑的造價佔當中近8成，平均每米逾19萬元，預計在4年內分段完成。有議員認為是次項目造價已如此高昂，擔心日後更複雜、在海邊興建的單車徑路段將會更加昂貴。

藍綫及綠綫即是計劃興建的3.6公里單車徑及單車橋。（立法會文件截圖）

署方計劃荃灣至屯門單車徑進行第二階段工程，於屯門顯發里和海榮路至掃管笏管青路興建長約3.6公里的單車徑和相關行人路，當中包括興建一條長約200 米附設行人路的單車橋，連接加多利灣泳灘及舊咖啡灣泳灘；興建4個單車停泊處及相關土木工程。

文件提及，署方擬申請8.9億元工程費用，當中近8成屬於建造成本，推算3.6公里單車徑等造價為7.1億，平均每米單車徑造價逾19萬元；當局同步進行招標，並將回標價格反映在估計費用中。餘下2成涉及詳細設計及工地勘測的開支。

民建聯立法會議員陳恒鑌指，全長22公里的荃屯單車徑中，3.6公里的「屯門至掃管笏段」並非技術最複雜的路段，大部分在路旁興建，但造價也如此高昂，擔心日後更複雜的單車徑路段會更昂貴，會在立法會的會議上詳細查詢項目的造價。

不過陳恒鑌認為，有關沿海單車徑路段景色優美，成功建成後會是市民休閒的好處，工程不應半途而廢，並盡快上馬。他續指，以往議會批出的工程撥款進度慢，令很多工程滯後或押後，重新上馬的工程會更昂貴，期望政府全面檢視工程標書價格，減低開支。

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責任編輯：陳麗娜

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