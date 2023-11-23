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轉角浣紗街丨楊偲泳Yanny做閨蜜　吳肇軒被封爛gag王

娛樂 19:37 2023/11/23

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（左起）《轉角浣紗街》演員楊偲泳、吳肇軒、陳穎欣。

Viu Original原創劇《轉角浣紗街》的監製伍健雄、導演朱鳳嫻，演員楊偲泳（Renci）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）、楊天宇和曾樂彤，今日齊齊現身戲院出席劇集試映會，為劇集明日首播壯聲勢。

吳肇軒難忘被楊天宇飛

《轉角浣紗街》以咖啡店為主題，每集透過一種咖啡，訴說一個戀愛故事。「億萬票房女星」楊偲泳在劇中飾演「1/2 Café」老闆娘Joyce，主打C&F（Coffee & friends）會員制度，為人牽起紅線。

戲外的楊偲泳同樣憑藉《轉角浣紗街》收穫友情：「我拍檔主要係我嘅閨蜜Yanny，佢係個好Funny嘅人，有源源不絕的嘅話題；至於歡喜冤家吳肇軒，我哋主要都係鬥嘴，因為佢有少少失控，每日活喺爛gag之下！」

《轉角浣紗街》

軒仔聞言即表示：「我同Renci日日都好無聊，因為佢成日騷擾人，而我就會同佢一齊騷擾其他人，所以今次拍攝幾好玩。」

作為劇中的「分手擔當」，軒仔更預告即將「情斷」型男楊天宇（Angus）：「我幾深刻嘅一場戲，就係我同Angus分手，成件事好詭異，因為係一個男人代替一個女人講分手。」

（左起）《轉角浣紗街》楊偲泳、吳肇軒、陳穎欣、楊天宇和曾樂彤。

 Yanny出手打救岑珈其

早前Yanny曾預告會以空姐Look亮相新劇，談到今日不少觀眾對她的制服造型讚不絕口，Yanny笑言大家識貨，又大讚劇中男友岑珈其戲味十足，令她相當放心：「好開心終於有機會同珈其演情侶，我哋嘅劇情都幾得意，因為佢嘅角色係一個患有濕疹嘅男仔，然後我用我嘅中醫背景去醫好佢。」

不過問到二人是否有親熱戲時，Yanny即大賣關子：「我哋都幾Sweet，建議大家準時收睇《轉角浣紗街》，咁就知道有冇親熱戲喇！」
 
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撰文 : TOPick柴犬出動

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