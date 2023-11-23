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【區議會選舉】李家超提出四目標　促加強宣傳、防「軟對抗」

政治 19:38 2023/11/23

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12月10日是區議會選舉投票日。（馮漢柱攝）

特首李家超今日主持跨政策局及部門的「區議會選舉籌備工作督導會議」，要求各政策局及部門繼續加強宣傳推廣工作，積極通過多元渠道和創新手法，深入社區各階層推廣這次選舉，又提醒須防範化解任何風險，包括對選舉的破壞干擾、攻擊抹黑，甚至「軟對抗」行為等。

李家超指示各政策局和部門，朝着四個目標做好每項籌備工作︰確保選舉投票和點票過程高效完成、防止舞弊及非法行為、做好宣傳工作和鼓勵市民踴躍投票。

他再次點名全體公務員，有責任支持和落實政府就區議會選舉制定的政策，並應以身作則，履行公民責任投票。提醒面對風險，要有底綫思維，作出全面準備，果斷採取應對行動，有效即時處理不同突發情況。

政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟等分別滙報籌備選舉工作的進展及協調統籌情況。

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責任編輯：趙居逸

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