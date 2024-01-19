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【612基金】38名大律師收款項被指專業失當　大律師公會經調查裁定投訴不成立

政治 16:47 2024/01/19

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大律師公會。（資料圖片）

38名大律師為「612人道支援基金」資助的2019年社會事件個案提供法律服務，前年遭投訴專業行為失當。大律師公會今日宣佈調查結果，裁定無證據顯示38名涉事大律師行為構成專業行為失當，沒有任何不誠實行為或刑事成份，有關投訴不成立，調查終結。

大律師公會換屆選舉，主席杜淦堃、副主席毛樂禮、陳政龍在無競爭下連任。杜淦堃一行今日見記者時公佈上述投訴調查結果。杜淦堃表示，公會成立委員會調查一年半後，一直通過38名大律師沒有犯上專業行為失當，當中4人因沒有保存所有文件紀錄，技術上違反相關行為守則，公會已發信指出相關行為違規，敦促他們日後要妥為保存紀錄。

另外，港府決心《基本法》23條今年年完成立法，杜淦堃表示，大律師公會一如既往，希望23條立法時在維護國家安全和人權保障中取得平衡，相關罪行內容要清晰，政府要仔細聆聽市民意見，立法亦要對守法市民的影響減至最低。杜淦堃表示：

23條是公眾和法律界非常關注的問題，政府表明今年立法，我們已經在做功課，研究有關罪行，憂慮與否，我們收到不同意見，會盡量向特區政府反映。

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記者：林曉君

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