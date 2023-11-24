明星豪宅丨陸永複式大屋主人房曝光　愛妻號為家庭拚搏放老婆為首位

▲ 陸永夫婦睡房曝光。

陸永與陳莉娜（Reina）育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），一家人住複式大屋，十分寫意！

陸太Reina現時密密於社交網分享生活點滴，更在日前公開超大主人房的內貌，主人房的面積更令人驚嘆！

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陸家有超大主人房

Reina在社交網分享主人房的影片，並指「間房要曬太陽殺菌」，從相中所見，主人房內景觀開揚、有兩邊的窗，又有充足的空間供三邊落床，在擺設大衣櫃、書桌、矮身櫃、透明桌子、兩張大地氈的情況下，依然有大量活動空間，十分闊落。

主人房約有300呎，4個人居住的話也綽綽有餘呢！

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大廳放跳彈床有原因

Reina曾分享身在客廳的相片，見大廳有落地大玻璃，又放有巨型電視、鋼琴，更有內置樓梯直達上層。

廳中間更放了一個跳彈床，原來是Reina對大女的貼心安排，她寫道：「擺個跳彈床喺個廳中間。冇錯！又係要迫HANNAH做運動，要跳先可以睇電視，跳幾耐睇幾耐。用盡一切方法迫HANNAH做運動，無所不用其極。」

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陸永努力搵真銀

陸永是愛妻號兼暖爸，現時主力在內地工作，走過出道時戶口只有雙位數的時期，現時他收入不俗，Reina可以專心做全職媽媽湊女。

陸永努力的工作，為Reina、兩名愛女、寵物打造舒適的居住環境，而大女Hannah也將會到英國升中，看來陸永要更加努力吸金了！

▲ 陸永是愛妻號！（IG圖片）

陸永放太太在心中首位

口才一向好的陸永曾接受訪問說，在太太與女兒之間，他放太太在心目中的首位，解釋稱：「不可以將女兒放首位，老婆要第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

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