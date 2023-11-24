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不日成婚2丨金燕玲戰勝癌魔復出拍戲　感激陳茂賢導演：只想留下好作品

娛樂 20:30 2023/11/24

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陳家樂、衛詩雅、朱柏康、談善言、岑珈其、楊偲泳主演的《不日成婚》，以貼地生活喜感，為觀眾帶來不少驚喜，時隔兩年，導演陳茂賢跟原班人馬再合作《不日成婚2》，雖然仍然圍繞3位男主角的婚姻煩惱，調子卻更為成熟，尤其加入了金燕玲飾演的強勢母親角色，更添戲味。

金燕玲和導演陳茂賢。（攝：陳慧安）

《不日成婚》首集關於幾位主角在感情的道路上的猶豫，徘徊如何摸索人生下一階段。續集中一眾角色更成熟地去疏理首集留下來的課題，同時遇上更大的難題，包括婚姻、生育、家庭甚至離別，手法輕鬆幽默依然，卻又多了人生思量。

《不日成婚2 》主線講陳家樂演的男主角阿佳，計劃跟拍拖多年的女友可怡（衛詩雅飾）結婚，籌備期間才明白婚姻一定不止是兩個人的，首要難關，便是單親家庭長大的阿佳，如何令未婚妻跟自己媽媽融洽共處，明白到婆媳關係，原來男人都有責。

有氣場的演員

陳茂賢知道母親這個角色尤其吃重，因此都要找一個既能有氣場，也可展現內心戲的演員。「寫劇本時，本來未決定找誰來演，有日重看電視劇集，聽到金燕玲姐姐的聲音，不自覺便被吸引一直追看下去，她是那種少有只憑聲線就可吸引人的演員，所以就嘗試邀其演出，幸而她亦十分支持我這位新導演。」

金燕玲坦言：「其實我要多謝年青一輩導演會找我，老實說，到了我這種年紀的演員，能找到有發揮的劇本不多，所以一看到有好故事，自然會十分興奮。之前我也和翁子光合作過《踏血尋梅》，跟陳茂賢相似的地方，是二人都同是兼任編劇的導演，而且作為男性，他寫女人戲也是很細心，就算在男性角色主導下，女演員還是可以有空間演戲，這是十分難得，所以我都一直鼓勵他要多寫劇本，自己拍自己的故事，才更能得心應手。」

（攝：陳慧安）

小題：港產片的寶

金燕玲在2019年起先後患上子宮癌及乳線癌，抗病接近5年，《不日成婚2》是她病癒復出接拍的首部電影。

談到現時接戲的考慮，她笑言有點對不住導演。「因為拍攝時正值疫情，我又剛剛康復，故會比較緊張健康，因此要求導演可否安排較清靜和沒太多人的環境，當日去到拍攝現場，看到導演在房間預留了一個很大的空間給我，而他跟其他人就縮在一個角落，讓我也感到有點內疚呢！」

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陳茂賢解釋：「金姐姐不止是前輩，也是港產片的寶，所以她肯來演我的戲，是十分榮幸，而且她又大病初癒，我比她還要緊張，如果可以有個保護罩給她，我也願意用，她能演得舒舒服服，才可以有更精采的表現。」

金燕玲戲中演的未來奶奶，有多個時尚造型，盡情展現貴氣和霸氣，她亦十分喜歡這角色。「要說跟角色相的地方，便是我也是比較直接的人，會坦誠講出自己對事情的要求，有些人可能覺得我難搞，其實只是想主動講出需要，才可以把事情做到最好。」

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錢用到百年歸老就可

金燕玲曾經憑《地下情》、《人民英雄》、《 一念無明》及《踏血尋梅》四奪香港電影金像獎最佳女配角，現時的她，表示已過了想要獎項肯定的階段。

她稱：「以前我在台灣初來香港發展，廣東話又說不好，如何能讓別人肯定你的值值呢？唯有是獎項去証明，所以那時我是很想拿獎的。直至現在，我不是說不需要獎項，而是不再用獎令別人肯定自己，一年有那麼多電影、那麼多演員，自己能有機會再參演好作品，已經很感恩，而且電影是可以流傳，我更希望能多拍幾齣好戲，以後能讓人記住，就更滿足。」

曾四奪金像獎女配角。（經濟日報圖）

她也不諱言，演員都要賺錢生活，但覺得只要足夠便可以。「在香港拍戲純粹講錢不容易，因為每套戲能開得成也很難，演員搵錢，都是怕過不了日子，我覺得錢夠養到自己百年歸老就可，也不用比別人多，錢是重要，但不是最重要，人和人之間能互相幫忙和扶持更加重要。」

記者：陳家昌

髮型：Ricky Kwok@Headquarters Hair Salon

化粧：Stephan Lau@StephenMakeup

服裝：MARYLING

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