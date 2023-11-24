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食用安全︱連鎖食肆買鳳爪排骨飯驚見疑似曱甴屍體　街坊：無晒胃口

食用安全 10:57 2023/11/24

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調景嶺連鎖食肆買鳳爪排骨飯驚見疑似曱甴屍體！街坊：無晒胃口。

食不安心！日前，一名調景嶺街坊外賣了一盒連鎖食店的鳳爪排骨飯，結果打開卻見飯内有一隻疑似曱甴屍體，令街坊瞬間「無晒胃口」。

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街坊在Facebook群組「將軍澳主場」發帖抱怨中伏，從帖文相片可見，街坊外賣了一盒連鎖食店的鳳爪排骨飯，飯盒内有一隻完整的疑似曱甴屍體，夾在排骨中間，畫面非常嘔心，難怪街坊附文嘆：「唉。無晒胃口」。

調景嶺一間連鎖食店的鳳爪排骨飯内，有一隻疑似曱甴屍體夾在飯和排骨、豆豉中間。（圖源：Facebook）

網民：工場勁污糟

而涉事的連鎖食店因頗有名氣，不少網民關心分店問題，稱「今日先食完」、「有陰影」。有人更留言爆料，指該食店工場出名食安惡劣：「有朋友入去做哩間話工場好污糟」、「個工場老鼠曱甴四圍走」、「你去過工場，就知道幾污糟㗎啦，佢哋啲嘢煮完唔冚搭貨𨋢運來運去，佢個工場嗰幾層樓污糟到核爆」。

對此，有人表示見慣不怪，指工場出產大部分都一樣；但網民補充，「佢係特別污糟，一路倒垃圾同一路送食物同一架𨋢」然而，亦有網民樂觀安慰街坊：「好在屍身好似仲幾完整，正向思維你咁樣諗，你大概安全的」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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