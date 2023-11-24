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盧惠光任泰拳賽榮譽大使　黃浩然陳國峰周志文齊撐場

娛樂 10:35 2023/11/24

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「中日世紀之戰 - 決戰香江」記者會

由 「Space One 宇宙榮耀」主辦，找來中國拳手武僧一龍和日本拳手城戶康裕對決的「中日世紀之戰 - 決戰香江」，將於明年5月7日於九展Star Hall擺下擂台，大會特別隆重其事於日前舉行盛大記者會公布詳情。

記者會當天，除包括兩位中日世紀之戰的主角外，多位名人均有到場支持，來自體育界的名人包括大會顧問及身兼中國香港泰拳理事會主席和國際大聖劈掛門功夫總會主席的冼林沃、大會嘉賓香港泰拳理事會會長貝鈞奇、賽會榮譽大使盧惠光，以及來自演藝界的錢小豪、林國斌、黃浩然，冼灝英，謝天華、宋本中、陳國峰，周志文，郭思琳和羅頌欣等。

盧惠光任榮譽大使

大會訪問了曾打比賽的陳國峰和對泰拳有興趣的周志文，他倆分別對現場眾多來賓分享了對搏擊運動的喜愛。

接著便邀請「中日世紀之戰」兩位主角武僧一龍和城戶康裕到台上先進行牙較戰，雙方不分高下，然後他倆和大會主席陳學文先生進行簽約儀式，屆時在比賽中會採取K - 1 例，對打三個回合，每個回合三分鐘，得勝者將會頒發世紀拳王金腰帶。

大會榮譽大使盧惠光表示：「相信這將會是一場精彩的賽事，大家入場支持自己喜愛的拳手外，也可同時支持搏擊運動。」

（左起）周志文、大會主席陳學文、陳國鋒合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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