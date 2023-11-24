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家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴

育兒資訊 17:59 2023/11/24

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發文引起家長極大反響，群起留言。

近來接連發生學生輕生事件，引起社會各界關注。近日有家長就在網上討論區發文，指自己的小朋友被老師罰抄三次古文，功課要到凌晨2時才能完成。文章一出，引來家長群起留言，指摘香港的教育制度「只會靠谷」，群情洶湧！

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一位家長在Facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發文，指「今時今日，仲有老師以為罰抄三次古文，個細路就會背熟成篇古文，默書先會合格，最後搞到個細路凌晨兩點先做完功課!」豈料引起家長群起回應，紛紛道出香港教育的垢病。

有家長指現在的學生不是不勤力，而是無時間勤力，多功課，多測驗又多默書。有家長就列出學生的時間表「老師以為學生係鐵人，晨早6點起身，4點放學，課外活動到6:30，返到屋企食完飯都9點，9點先可以開始做功課。」、有家長指連放假都要拿來做功課及溫書。

有在香港教育制度下長大的家長，表示相比起以前現在的小朋友面對的壓力大很多，程度深要求高，期望大，真正的教育，講求重質不重量。用最高效能及優質的時間來吸引知識，才是學習精髓。

現時香港好多老師心態都是給很多功課，默多點書，測多點驗，學生才會吸收。這種惡性循環方式，只會令小朋友更討厭學習。

疫情3年學生抗壓力弱

有家長就指這一代的學生心態較脆弱，尤其經歷完3年疫情，已經嚴重打沉他們的抗壓能力。

唔好以為完咗疫情復常，佢哋就好似食咗仙丹咁，叮一下就恢復到以前進度及學習能力，跟住就好似趕進度咁一味谷佢哋！

有家長指摘學校為了升呢也不停谷學生，「Band 1要保持入u率，要谷、Band 2要升banding又谷，Band 3驚殺校，都要谷底，最後谷爆晒啲小朋友」。

也有家長指不能完全怪學校，「好多怪獸家長都覺得係要做好多功能，好多默書，先會令人類進步。」

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責任編輯:王明芳

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