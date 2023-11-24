新聞女王丨佘詩曼經歷無數角色人生　追求平凡簡單生活：我也是一個普通的女生

▲ 阿佘希望喺戲外過得愈簡單愈好。

TVB台慶劇《新聞女王》自播出以來大獲好評，引起不少網民關注討論，首集收視最高達23.4點，足見大家對佘詩曼回巢之作十分捧場，更大讚她飾演Man姐，盡展霸氣，演技爐火純青！

新聞女王丨與佘詩曼齊獲網民封「雙視后」 李施嬅讚阿佘EQ高：從不黑面

感謝TVB裁培 努力演好每個角色

早前阿佘到內地為劇集做宣傳，接受當地媒體訪問時，提到TVB對其而言是甚麼地方，她指TVB是陪她成長、栽培的地方，給了她很多機會，並表示「沒有TVB就沒有佘詩曼」。

阿佘由初入行被彈雞仔聲，不懂做戲，直至現時演技備受認同，兩奪視后寶座，她一直虛心學習，演好每一個角色：「你要不不接，你接了就盡力去演。」又強調一套電視劇不是一個人，要所有人演得好，才是一個成功的作品。

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想過簡單生活 與黃子華鬥嘴最過癮

問到她現實生活中是「大女主」嗎？她就二話不說否認，自覺這樣很累：「我也是一個普通的女生，不工作的時候就去看電影，吃好的東西、陪媽媽逛街與朋友談天，普通的生活，愈簡單愈好，因為我的世界太複雜。」

至於在TVB中曾與多位小生合作，提到與那一位對手鬥嘴最過癮時，她直言是黃子華，表明對方是名嘴，很難跟他鬥，能夠與其合作切磋已經不錯了。

其實阿佘曾與黃子華合作電視劇《絕代商驕》和電影《棟篤特工》，當中有不少互相鬥嘴場口，非常搞笑！

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