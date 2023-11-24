新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢

▲ 王敏奕（Venus）於TVB台慶劇《新聞女王》飾演記者新丁。

TVB台慶劇《新聞女王》現正熱播，劇中飾演傳媒界新人的王敏奕（Venus）以四眼造型示人，帶給觀眾新鮮感。

童星出身的王敏奕自中學開始參與影視演出，有意發展演藝事業的Venus早於2012年遠赴紐約修讀電影及戲劇課程，回港後正式當全職藝人。

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王敏奕童星出道

最近有網民討論王敏奕於港台節目《過渡青春》的表現，她於2006年參演該節目，其角色跟其英文名字一樣叫Venus。

一臉稚氣的Venus當時正在箍牙，跟現時相比可謂是女大十八變。

其實Venus曾透露自己於童年時剪了一頭男仔頭短髮，相信舊照片被翻出亦不會被認出。

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追夢演戲+唱歌

王敏奕除了接拍不少港台節目及電影外，她於2019年參演過ViuTV電視劇《假設性無罪》。

2020年，Venus正式跟TVB簽約成為旗下藝人，同時亦加盟星夢娛樂做出道歌手。

跟TVB簽約前後的Venus均有接拍TVB劇集，包括《女人俱樂部》、《香港愛情故事》、《把關者們》、《法證先鋒V》及《新聞女王》等，喜愛演戲的她一直努力，追逐演戲夢！

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