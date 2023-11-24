遊台注意｜床蝨危機蔓延台灣？　台北旅館床單枕頭驚現床蝨【附外遊防蝨貼士】

▲ 台灣旅館床單枕頭驚現床蝨。

床蝨問題席捲全球多地，繼歐洲、南韓後，近日似乎殺到台灣。有當地網民表示，入住台北市萬華區一間旅館時，連續兩晚發現疑似床蝨蹤影，床蝨更從枕頭內爬出。不過旅館職員對此僅口頭道歉了事，沒有作進一步解釋，令事主感到不滿。

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近日有台灣網民於Facebook群組「好想住飯店好康踩雷不藏私」發文，指早前入住台北市萬華區龍山寺附近的一間旅館，第一晚發現床上有小昆蟲，當時以為只是蟑螂，清掃後便沒有為意。

未料，第二晚準備睡覺時，樓主發現枕頭爬出兩隻小蟲，外型呈啡色，腹部較大，經上網搜尋後發現疑似是床蝨（台灣稱臭蟲）。

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樓主將兩隻床蝨用袋裝好，翌日退房時交予前台職員並反映情況，但對方僅口頭道歉了事，未作進一步解釋和處理。

樓主又透露，發現過去亦曾有網民反映過房間出現床蝨問題，最終獲安排退款。他表示，選擇入住老旅館時已有心理準備，但仍希望旅館能徹底解決床蝨問題。

帖文引起網民熱議，不少人表示相中的昆蟲確實是床蝨，並擔心床蝨已入侵當地，「台灣淪陷了」、「以後外宿都要先檢查房間了」、「小心被傳染，身上所有紡織品皆要熱消毒」、「回家全部東西都要大消毒了」。

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外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨4要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體（可能是床蝨的排泄物）或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

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責任編輯：羅嘉欣