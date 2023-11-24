靚太安樂窩｜ 四色提子營養大不同？　黑提含多酚有助抗氧化

▲ 四色提子當中，誰的糖份最低呢？

相信很多人都喜歡吃提子，提子有四種顏色，包括青色、紫色、黑色和紅色，你又最喜歡吃哪一種顏色呢？除了顏色有不同之外，原來它們的營養價值和功效都有分別，今集《靚太安樂窩》就邀得營養師李杏榆（Annie）為我們解構當中的差異性！

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黑色和紫色提子含有比較多的抗氧化成份多酚

Annie指出不同顏色的提子當中，營養價值最大的分別是它們裡面的抗氧化成份，當中黑色和紫色提子，含有比較多的抗氧化成份多酚，亦有一些白藜蘆醇和花青素，對保護眼睛、抗氧化成份對抗炎或心血管健康都有幫助，不過相對地，青提子和黑提子的糖份高少少，而紅提子的糖份低一點，所以想穩定血糖或關注血糖的朋友，想健康一點，選紅提子會好一點。

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提子最好連皮吃

不過Annie亦表示，它們的營養價值其實很接近，同樣含有纖維、維他命C，維他命B和維他命K等等，而纖維最主要在表皮，所以想有纖維的話，最好清潔乾淨連皮吃。

食用提子要注意的事項

Annie提醒大家在食用提子時，有兩樣東西需要注意，第一是食用份量，因為就算水果健康也好，吃多了，果糖就會過高，所以Annie建議每次吃的份量是一杯的份量，大約十多粒；大粒一點的話，例如巨峰提子，八至十粒已經是一杯份量。

第二要注意的是清洗乾淨，因為提子表面有一層霧霧的東西，有可能是果粉，也有可能是殘餘農藥，因為美國農業協會每年也會公布，最污染的食物當中，提子每年都上榜，這樣代表提子可能也有殘餘農藥，除非買有機提子，所以記得食用前要清洗乾淨表皮，這樣就食得安心。

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責任編輯：Kiwi Lee