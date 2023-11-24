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【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷

家事百科 11:47 2023/11/24

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獲派4人皇后山邨新公屋，港爸2大原因極後悔想調遷。

有人覺得獲派新公屋就如中六合彩一樣，但近日有網民在社交平台大呻獲派粉嶺皇后山邨的4人公屋單位後，發現地點不方便小朋友上學，又沒家人住附近，令他十分苦惱，提問現時屯門正起新公屋，問可否交出單位重新編配，帖文一出被網民寸爆︰「上到公屋交2,000幾蚊租已經幸福過好多人，仲要咁Ｘ多要求，而家有人搵支槍指住逼你要咩」、「鬼叫你貪新屋皇后山」。

網民在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，談到自己指獲派皇后山4人單位，但當時因為「乜嘢都冇考慮過，就自己簽咗呢份」，到房署交好按金後「就唔畀我換喇，後悔都冇用」。單位目前已裝修好，但他發現公屋位置不方便小朋友返學，希望調遷鄰近家人的公屋單位。他指屯門區現時正興建公屋，詢問現階段可否申請調遷，「可唔可以交出房屋再排過，如果有單位可以對調就好啦」。

網民寸爆貪新樓

帖文一出，不少網民寸爆他當初貪新樓，沒想清楚就簽約，獲派新公屋仍然要求多多，「當初係新樓的吸引力。現在想對調也提及新公屋，明㗎啦」、「自己唔諗清楚就簽，交返個單位出嚟，重新再排過8、9年啦」。

不過也有網民提出積極的建議，叫他幫孩子轉校︰「最好解決方法係小朋友轉校」，又勸他忍耐一下，待區內交通配套改善︰「畀啲時間適應喇，交通會愈嚟愈好，話晒都係新屋邨，配套總會有，要時間嚟磨合」，也有人建議他可轉抽居屋︰「可以諗下轉抽居屋或者買二手居屋」。

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