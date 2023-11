新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】

▲ 何依婷(Regina)與網民玩Q&A!

有份演出TVB台慶劇《新聞女王》的何依婷(Regina)自早前宣布結婚喜訊後,連環在IG發放華麗婚照,昨日(11月23日)更在與網民玩Q&A時也不忘大放閃光彈,實在令人羨慕!

Regina先後回應了有關在巴黎拍攝婚照、愛貓、老公優點等題目,更有網民問:「請問你老公上一世係唔係拯救咗銀河系,所以先娶到你?」

何依婷回應網民問題

網民對Regina問了不少問題,有人好奇在巴黎拍婚照時背景會否有很多人,她指:「其實還好,不過要一早起身,大家都未出門返工開始影,亦要同攝影師夾邊d位無咁多人。」

有網民問:「結婚之後,肥貓點算?」Regina就甜蜜地表示:「又多了一個愛鍚肥仔的人。」

另外,網民又很關心Regina在婚後的工作安排,她強調不會因婚姻而放棄事業,「我覺得現代女性,婚姻不代表放棄事業,結了婚也要有自己的能力,自己努力搵錢,買嘢比自己的感覺很快樂。人生有很多東西去追求,婚姻、家庭、事業、友情、興趣,它們之間不一定在對立面。」

對於被問「請問你老公上一世係唔係拯救咗銀河系,所以先娶到你?」,Regina回應:「一定係啦,除非唔係,@未婚夫 你見到的話,請你好好珍惜,畢竟你要拯救銀河系先娶到我。」

何依婷讚未婚夫優點多多

Regina坦言被未婚夫的性格所吸引,她大讚對方是情緒穩定、有耐性、聰明、能幹、謙虛、老實、孝順、有義氣、理性、善良、不計較、胸襟廣闊、有責任心,並指:「He also made me a better person 和他一起,我都變得更樂觀開朗、熱愛生活」。

她指由於各有各忙,故未有度蜜月的計劃,又表示期待在雪季與朋友一起到北海道滑雪。

上位小花做好自己

Regina在Q&A中也得到網民支持她在《新聞女王》的演出,她感謝支持:「每次出劇都覺得特別感動,我會繼續努力報答大家」。

早前的一集《新聞女王》中,Regina被高海寧陷害致情緒崩潰,嬲爆問她為何要呃自己,又激動爆Seed單手反枱,眼神極度兇狠。

不少網民看到這幕後有讚有彈,有人指依婷演技唔夠班,相對高Ling的演出即場比下去,又指看得非常尷尬;但有人亦力讚依婷表現不錯,演情緒病患者的她做出那種感覺。

對於網民的評價,Regina接受TOPick訪問表示:「我覺得每個人都有不同意見,有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯,而高Ling作為前輩,當然有很多學習的地方,自己會繼續努力進步。(看到負評會否不快?)不會,每個角色也令我成長,只要盡力做好,問心無愧就可以,反而感謝觀眾給意見,我會努力學習。」

