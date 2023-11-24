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新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】

娛樂 12:46 2023/11/24

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何依婷（Regina）與網民玩Q&A！

有份演出TVB台慶劇《新聞女王》的何依婷（Regina）自早前宣布結婚喜訊後，連環在IG發放華麗婚照，昨日（11月23日）更在與網民玩Q&A時也不忘大放閃光彈，實在令人羨慕！

Regina先後回應了有關在巴黎拍攝婚照、愛貓、老公優點等題目，更有網民問：「請問你老公上一世係唔係拯救咗銀河系，所以先娶到你？」

新聞女王丨何依婷再晒華麗婚照　換白色晚裝仙氣十足

何依婷回應網民問題

網民對Regina問了不少問題，有人好奇在巴黎拍婚照時背景會否有很多人，她指：「其實還好，不過要一早起身，大家都未出門返工開始影，亦要同攝影師夾邊d位無咁多人。」

有網民問：「結婚之後，肥貓點算？」Regina就甜蜜地表示：「又多了一個愛鍚肥仔的人。」

另外，網民又很關心Regina在婚後的工作安排，她強調不會因婚姻而放棄事業，「我覺得現代女性，婚姻不代表放棄事業，結了婚也要有自己的能力，自己努力搵錢，買嘢比自己的感覺很快樂。人生有很多東西去追求，婚姻、家庭、事業、友情、興趣，它們之間不一定在對立面。」

對於被問「請問你老公上一世係唔係拯救咗銀河系，所以先娶到你？」，Regina回應：「一定係啦，除非唔係，@未婚夫 你見到的話，請你好好珍惜，畢竟你要拯救銀河系先娶到我。」

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何依婷讚未婚夫優點多多

Regina坦言被未婚夫的性格所吸引，她大讚對方是情緒穩定、有耐性、聰明、能幹、謙虛、老實、孝順、有義氣、理性、善良、不計較、胸襟廣闊、有責任心，並指：「He also made me a better person 和他一起，我都變得更樂觀開朗、熱愛生活」。

她指由於各有各忙，故未有度蜜月的計劃，又表示期待在雪季與朋友一起到北海道滑雪。

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上位小花做好自己  

Regina在Q&A中也得到網民支持她在《新聞女王》的演出，她感謝支持：「每次出劇都覺得特別感動，我會繼續努力報答大家」。

早前的一集《新聞女王》中，Regina被高海寧陷害致情緒崩潰，嬲爆問她為何要呃自己，又激動爆Seed單手反枱，眼神極度兇狠。

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不少網民看到這幕後有讚有彈，有人指依婷演技唔夠班，相對高Ling的演出即場比下去，又指看得非常尷尬;但有人亦力讚依婷表現不錯，演情緒病患者的她做出那種感覺。

對於網民的評價，Regina接受TOPick訪問表示：「我覺得每個人都有不同意見，有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯，而高Ling作為前輩，當然有很多學習的地方，自己會繼續努力進步。（看到負評會否不快？）不會，每個角色也令我成長，只要盡力做好，問心無愧就可以，反而感謝觀眾給意見，我會努力學習。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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