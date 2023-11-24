馬友旅遊部丨何洛瑤葉振弘登大室山重演《你的名字》場面　Alice展開京都「不可控行程」

▲ （左起）《馬友旅遊部》主持何洛瑤、岑珈其、葉振弘、楊安妮、歐鎮灝。

ViuTV全新節目《馬友旅遊部》由《MM730-男女自然觀察學會》6位原班主持移師日本拍攝，包括岑珈其、許寶恆（Alice）、楊安妮（WinWin）和何洛瑤（Sica），以及P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）任主持，成立限定組合 「馬友會」遊覽日本景點。

今晚（11月24日）播出的《馬友旅遊部》，Sica經過3日的「不可控行程」後回歸大隊，與其他「馬友」前往伊豆著名景點—大室山。

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▲ Marco夥拍Sica重演《你的名字》經典場面。

重演《你的名字》經典場面

大室山是新海誠2016年的人氣動畫作品《你的名字》的取景地，喜愛動漫的Sica表示好高興：「我18歲嘅時候已經好想過嚟啦，因為我好鐘意《你的名字》，我係睇咗廿幾三十次！」

隨後，眾人乘坐纜車前往山頂，登頂後Marco更與Sica一同重演《你的名字》在大室山取景的經典場面，以廣東話讀出對白：「我們把對方的名字寫在手上，這樣就不會忘記對方了。」場面搞笑。

▲ Marco夥拍Sica重演《你的名字》經典場面。

Alice展開「不可控行程」



另一邊廂，具義氣的Alice為Sica頂上再次中籤的命運，Alice將獨自展開「不可控行程」。

怎料到達京都後時間緊迫，即使Alice未能好好遊覽京都，但Alice仍然保持樂觀：「我喺京都牌下面打咗個卡已經好心滿意足！」