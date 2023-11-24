攝理教教主丨鄭明析性侵女信徒　檢察官求判刑30年

▲ 鄭明析被韓檢察官尋求判處30年。

藝人方力申的女友女友葉萱，早前以受害人身份揭開攝理教教主鄭明析的真面目，並自爆多次遭性侵，更控告對方，亦曾到韓國出庭作證。

在紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中，當中揭開攝理教的恐怖一面，其中提到鄭明析在教會特設「選妃部門」、有明確的「選妃」口味。

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對鄭明析判處30年監禁

據韓國傳媒報道，鄭明析被指控在2018年2月至2021年9月期間，多次強姦和性侵兩名攝理教女性信徒，並猥褻另一名韓國女性信徒，指控他的受害者遍布各地，包括韓國、日本、台灣、香港和澳洲等地。

在法庭聽證會上，韓國檢察官正在尋求對鄭明析判處30年監禁，還要求鄭明析接受500小時的性治療計劃，並要求他戴腳踝監視器20年。

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多次犯強姦罪

鄭明析並不是第一次犯強姦這個罪名，他於2009年時亦因為強姦女性信徒和挪用該組織資金而入獄10年，於2018年才出獄，但他在出獄後又再次犯強姦罪。

鄭明析利用攝理教舉辦歌舞活動、巡遊吸引年輕人參與，亦會在大學招收信徒。有指攝理教聲稱在韓國有逾10萬名信徒，海外有逾1萬名信徒。

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