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【夫妻相處】怨妻不懂家務只會網購 丈夫怒將老婆送返娘家

家事百科 13:10 2023/11/24

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怨妻不懂家務只會網購，丈夫怒將老婆送返娘家。

每個丈夫都希望妻子持家有道，印尼一名男子，近日不滿妻子不懂家務只顧網購，一怒之下竟將她送返娘家，卻被外母教訓，斥他不應將女兒當作女傭看待，兩人對話短片於網上瘋傳，很多人一面倒撐妻子，認為男子應多點包容，強調丈夫不應當妻子是女傭。

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綜合新加坡傳媒報道，印尼社交媒體近日瘋傳一段短片，一名丈夫將年輕的妻子送返娘家，丈夫生氣地對外母說︰「我後悔你們把女兒嫁給我，我花了很多錢來娶她，可是她什麼都不會做，只會網購……我不知道娶她來做什麼？」。

他更罵妻子︰「我把你還給你媽媽，我不知道會娶到一個什麼都不會做的老婆，不會洗衣煮飯也不會做家務，什麼都不會。」男子更指責外母沒有好好教導女兒妻子的義務，例如教她煮飯、洗碗及打掃等家務。

網民一面倒撐妻子

女婿向外母控訴︰「娶個妻子回來就是想吃家裡的飯菜香，而不是妻子只有一張漂亮的臉蛋。」外母聽後十分生氣說︰

以前你們談戀愛時就愛到要生要死，現在為什麼變成這樣？你以為我女兒是你的女傭嗎？

視頻的觀看次數達1140萬，網民一面倒撐妻子，對男子的行為感到無奈，更留言︰「妻子不是女傭而是女皇」、「我不會洗衣煮飯但我的丈夫並沒有嫌棄我」、有人認為夫妻間「愛需要善解和包容」，但也有人認為妻子雖不是女傭，卻必須分擔家務事。

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