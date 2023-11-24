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新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？　網民推測疑與人氣主播不和

娛樂 12:34 2023/11/24

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明珠台主播鄧詩穎宣布離巢，網民推測三大原因似足《新聞女王》現實版。

TVB台慶重頭劇《新聞女王》播出3集好評如潮，無論卡士陣容，抑或現代版宮劇鬥爭劇情，掀起熱論話題。

一眾大台新聞主播動向備受關注，近日有「翻版姚子羚」之稱的明珠台主播鄧詩穎（Sharon）宣布離巢，告別照片惹來網民無限揣測，發現大合照中未見一名人氣美女主播，難度《新聞女王》鬥到你死我活的劇情來自新聞部？

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欠缺這位美女主播

鄧詩穎為今年內第9位離巢的主播，日前在社交網站宣布離開效力6年的TVB，她寫道：

今天要畢業了，MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩，感謝各位一直支持。

她分享多張與同事們的合照，手捧著鮮花束被同事們捉手臀、搭膊頭、甚至攬腰合照，可見她人緣甚佳。

鄧詩穎獲同事們送鮮花束。

網民留意到合照中未見有「新聞女神」之稱的林婷婷，隨即引來無限揣測，是否與鄧詩穎不和。

亦有網民翻出9月時，鄧詩穎報道南非警匪槍戰新聞的畫面，她突然哽咽流淚，專業的她仍保持笑容繼續報道，網民擔心其身心健康，想不到事隔兩個月便宣布離巢。

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懷孕？過檔？

此外，鄧詩穎去年11月榮升為人妻，其中一張跟「昇女郎」黃曉瑩的合照，明顯肚凸凸孕味濃，令網民揣測是否已懷孕，準備專心相夫教子。

亦有人推測可能過檔有線，再跟老公梁永祥做同事。梁永祥同樣於2017年加入TVB，由財經記者做到主播，去年4月過檔有線任助理編輯及採訪主任（地產）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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