新聞女王丨明珠台主播鄧詩穎離巢成《新聞女王》現實版？　網民推測疑與人氣主播不和

TVB台慶重頭劇《新聞女王》播出3集好評如潮,無論卡士陣容,抑或現代版宮劇鬥爭劇情,掀起熱論話題。

一眾大台新聞主播動向備受關注,近日有「翻版姚子羚」之稱的明珠台主播鄧詩穎(Sharon)宣布離巢,告別照片惹來網民無限揣測,發現大合照中未見一名人氣美女主播,難度《新聞女王》鬥到你死我活的劇情來自新聞部?

欠缺這位美女主播

鄧詩穎為今年內第9位離巢的主播,日前在社交網站宣布離開效力6年的TVB,她寫道:

今天要畢業了,MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩,感謝各位一直支持。