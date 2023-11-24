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KO鼻塞｜3招極速紓緩轉季鼻敏感　醫生教1個動作10秒通鼻塞+收鼻水

都市病 12:53 2023/11/24

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熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

有日本醫生分享3招極速舒緩鼻敏感，其中一個動作只需10秒便能通鼻塞及收鼻水。

每逢轉季都有不少人受鼻敏感折磨，除了打噴嚏、流鼻水，還會鼻塞，影響日常生活。日本就有耳鼻喉科醫生分享3招舒緩鼻敏感，當中包括1個動作，只需10秒左右便能通鼻塞及止鼻水。

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日本耳鼻喉科醫生石井正則曾在在電視節目《世界一受けたい授業》中表示，鼻敏感會導致鼻黏膜發炎腫脹，繼而引起鼻塞；不少患者在鼻敏感發作時會不停擤鼻，但其實並不能解決問題。他就分享以下一個動作，有效舒緩鼻塞，步驟如下：

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1. 雙手向前伸直

2. 雙臂在胸前交叉，注意手肘需疊在另一隻手臂上

3. 雙手手背盡量緊貼，如果做不到亦可以微微分開

4. 上手伸出拇指抵住下巴

5. 將下巴往上推並維持10秒

石井正則解釋，人的腋下擁有和鼻相連的神經，因此可以透過活動腋下部位激活交感神經，令鼻腔中的血管收窄，幫助黏膜消腫，從而使鼻腔恢復暢通，改善鼻塞問題。不過，由於每個人的體質都存在差異，因此不能保證維持以上動作10秒必定見效，部分人士可能需要維持5至20倍時間，才能使鼻腔暢通。

除了上述動作之外，他亦曾在另一節目《ソレダメ》上分享以下2個方法，同樣能夠幫助通鼻塞及收鼻水。

聞洋蔥

將洋蔥連皮切成片狀，再放到鼻子前深呼吸 1 分鐘，便能通鼻塞。（影片截圖）

石井正則指出，洋蔥含有二烯丙基二硫，能夠刺激交感神經，令血管收縮。只要將洋蔥連皮切成片狀，再放到鼻子前深呼吸1分鐘，即可通鼻塞。

自製鹽水洗鼻

在1公升水中加入9克鹽，再用混合而成的鹽水洗鼻能有效預防鼻敏感。（影片截圖）

洗鼻能有效預防感冒、花粉症及流感。只要在1公升清水中加入9克鹽，製成適合洗鼻的鹽水，再用鹽水洗鼻即可。

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責任編輯：羅嘉欣

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