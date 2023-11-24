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高糖危機︱含糖飲品增患失智症風險　研究揭3類飲品影響最大

保健美顏 16:09 2023/11/24

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含糖飲品增患失智症風險，研究揭3類飲品影響最大。

近年，愈來愈多研究證明含糖飲品對身體有害。而近期一項英國研究指出，攝取含「游離糖」的飲品，會增加患上認知障礙症（Dementia；又稱失智症、老人痴呆症、腦退化症）的風險，當中有3類飲品影響最大。

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世界衛生組織（WHO）於今年初指出，認知障礙症已成為全球第7大死因，全球現有超過5,500萬名罹患此致命疾病的患者，並正以每年1,000萬新增病例速度增長。而在對認知障礙症及其危險因素的廣泛研究中，科學家目前普遍認為「生活方式」和「飲食干預」是有助減緩病情的主要方法，例如低碳水化合物飲食，被認為是可以改善血糖控制、減輕病症。

對此，英國醫學新聞網站News Medical在日前引述了一篇刊登在《營養學雜誌》（Nutrition Journal）的研究。研究本意為探討若限制特定碳水化合物，例如糖，能否延緩認知功能下降，以了解認知障礙症風險增加與遊離糖（Free Sugar）和內源性糖（Intrinsic Sugars）來源之間的關聯。

3類飲品影響最大

研究人員分析了英國生物樣本庫中186,622名參與者提供的飲食調查問卷，評估特定食物類型，例如果汁、牛奶飲料、咖啡、茶、零食、醬汁、配料和早餐麥片。結果發現，攝取含游離糖和內源性糖，皆與罹患認知障礙症風險呈顯著的J型關係（先降後升），攝取量分別為9%和8%時風險比最低。

但在額外添加游離糖的飲品之中，游離糖攝取量與認知障礙症風險之間卻呈顯著且一致的線性相關（正相關），代表將更容易罹患此病，尤其是果汁、碳酸飲品、乳製飲品這3類含糖飲品的影響最大。純果汁影響程度較輕微，但也有類似關聯性；茶與咖啡則和認知障礙症風險無關。另外，含游離糖的固態食物亦無明顯相關性。

世衛組織建議，遊離糖的攝取量應低於總能量攝取的10%，每日攝取量應低於5%。

食安中心：每日攝取糖含量不應超10粒糖

根據食安中心資料，游離糖即指在食物添加的單糖和雙糖，及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。攝入過多游離糖，會使人攝取過多能量，從而增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。而「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

  • 高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖
  • 低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖
  • 無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

中心建議，以每日攝取2,000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。世衞則強烈建議游離糖的每日攝入量少於25克；2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下，預防蛀牙。而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」。

同場加映：27款「非高糖」紙包飲品名單

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責任編輯：羅嘉欣

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