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【呈請破產】許智峯被律政司入稟呈請破產　高院排期明年1.23聆訊

社會 11:44 2023/11/24

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正被國安處懸紅100萬通緝的前立法會議員許智峯，早前因涉及4宗刑事案棄保潛逃。（資料圖片）

正被國安處懸紅100萬通緝的前立法會議員許智峯，早前因涉及4宗刑事案棄保潛逃，律政司指許以虛假文件誤導法庭及警方批准其保釋而藐視庭，高院法官早前於許缺席聆訊下裁定藐視法庭罪成，判監3年半，兼須支付訟費。律政司昨（23日）入稟高等法院呈請許智峯破產，入稟文件未有顯示詳細內容。根據司法機構網頁顯示，破產聆訊排期於2024年1月23日進行。

被呈請破產的為許智峯，債權人為律政司司長；入稟文件未有詳列內容。

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資料顯示，許智峯原涉及4宗刑事案件，惟許於2020年准保釋前往丹麥外訪後宣布流亡，律政司指許蓄意以虛假文件誤導法庭及警方批准保釋，指其棄保潛逃，要求判處入獄令。高院法官於2022年9月，於許缺席聆訊下裁定藐視法庭罪成，判監3年半，兼須支付以彌償基準計算之訟費。

另外，警方國家安全處於2023年7月通緝8名境外人士，當中包括許智峯，並每人懸紅100萬元。其餘7人包括前立法會議員羅冠聰及郭榮鏗、前職工盟總幹事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰、商人袁弓夷、郭鳳儀及劉祖廸，8人均被指涉在海外勾結外國勢力、危害國家安全等罪。

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記者：林育慧

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