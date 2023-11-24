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【持刀行劫】柴灣停車場半年內2宗劫案　車主遭持刀賊搶劫警拘3內地男子

社會 12:04 2023/11/24

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柴灣一個停車場年內發生2宗行劫案。（黃傑偉攝）

警方指本年5月21日及11月19日，在柴灣一個停車場內分別發生行劫案，兩名受害人被劫去共4.6萬元港幣及2,400元人民幣。經調查後，警方於11月22及23日罪拘捕3名持雙程證的涉案中國籍男子，年齡介乎34至50歲，並起回部分贓款，3名被捕人士將被控「串謀行劫」及於今日（24日）下午於東區裁判法院應訊。

東區警區刑事部督察丘頌軒指，警方於本年5月21日晚上約9時接報，一名59歲男子在柴灣常安街停車場停泊私家車後，被2名持刀男子行劫，期間事主被帶回車內並被鞋帶捆綁手腳，賊人廹令事主講出提款卡密碼，其中一人往提款後回來會合同夥逃去，事主被劫去2.8萬港元及2,000元人民幣，其後自行鬆綁報警求助。

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另一宗案件發生於11月19日晚上約9時，一名46歲男子將貨車泊於常安街停車場後，突然暗角衝出2名男子，不由分說向受害人拳打腳踢並搶去其腰包，當賊人擬以鞋帶捆綁事主時，受傷男子受驚躲於車輛底部，賊人隨即逃去，受害人除被劫去1.8萬元港幣及400元人民幣外，並被毆傷面部需送院治理其後於星期三（22日）出院。

警方接手調查後發現，2名受害人被劫前均被詢問是否某人，相信為企圖誤導警方調查手法，警方懷疑2宗案件屬同一幫匪徒所為，經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定目標人物，並於星期三至四（22至23日）拘捕3名由江西到港持雙程證內地男子，被捕人年齡介乎34至56歲，目前仍在扣查中，將被控串謀行劫罪，並於今日（24日）下午在東區法院提堂。

柴灣一個停車場年內發生2宗行劫案。（黃傑偉攝）

東區警區刑事部總督察楊韻明指，被捕人行為卑劣，以衆凌寡、持強凌弱，對無辜受害人拳打腳踢及劫去受害人財物。警方重申，行劫屬十分嚴重罪行，一經定罪可被判處終生監禁。

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記者：黃傑偉

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