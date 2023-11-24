靚媽精明眼｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買二送一　親子3人套票包玩兒童遊樂場

▲ KKday推出香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買二送一優惠，另有親子3人套票包半自助午餐及暢玩兒童遊樂場。（KKday圖片）

一家大細去海洋公園，玩完當然要食餐好！KKday推出香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助餐及半自助餐買二送一優惠，平均每人$285起，而12月推出的冬日美饌自助晚餐亦低至63折，更有一家三口家庭套票包玩The Explorers 探險家兒童遊樂場，有得食有得玩！

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香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳Lighthouse Cafe推出買二送一優惠，綠色輕怡半自助午餐$855一組3人，平均每人$285，原價$427。餐廳聯乘本地農業品牌AquaGreen ，主菜以新鮮水耕菜炮製出多款健康菜式，體驗綠色餐飲。另可任食冰鎮海鮮、壽司、冷盤和甜品。

一家三口親子套票包玩遊樂場

而意大利西班牙風味滋味盛宴自助晚餐則採用一系列來自意大利和西班牙的新鮮時令食材，精選美饌包括波士頓龍蝦、現場即切意大利或西班牙火腿、烤羊腿、西冷牛扒等。此外，星期五至星期日晚餐時段更加入了多款矜貴的菜式，包括現場即切原隻伊比利亞黑毛豬火腿、土耳其烤肉等。甜品方面，亮點則有班蘭蛋糕、娘惹千層糕、西班牙米布甸及意式杏仁餅等。

▲ 星耀廳綠色輕怡半自助午餐。（KKday圖片）

另外，KKday亦推出「星耀廳綠色輕怡半自助午餐 X The Explorers探險家（一節時段）」親子套票，包括2位成人和1位小童享用半自助午餐，以及1位成人和1位小童遊玩「The Explorers探險家」一節45分鐘。

探險家位於香港富麗敦海洋公園酒店地下，此室內兒童遊樂場佔地6,400平方英尺，設有7個專為1至10歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。小朋友可「登上」特色帆船體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地，然後在著名的鶴嘴燈塔結束玩樂航行的旅程。

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優惠詳情：

預訂日期：即日至11月28日23:59

地址：香港仔海洋徑3號

1. 【KKday 9周年快閃限量搶–買二送一】

意大利西班牙風味滋味盛宴自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：$1,206/3位，平均$402/位（原價$603/位）

2. 【KKday 9周年快閃限量搶–買二送一】

意大利西班牙風味滋味盛宴自助晚餐

用餐時間：18:00-21:30

優惠價：星期一至四$1,514/3位，平均$504.7/位（原價$757/位）

星期五至日$1,734/3位，平均$578/位（原價$867/位）

3. 【KKday 9周年快閃限量搶–買二送一】

意大利西班牙風味滋味盛宴半自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：$854/3位，平均$284.7/位（原價$427/位）

12月全新聖誕主題「冬日美饌自助餐」重點推介原隻美國傳統火雞、現場即剖原條可持續發展的黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等。酒店亦預備了一系列傳統節日甜品，如 聖誕樹頭蛋糕、聖誕雪球及傳統餡餅歕。而自助午餐精選美食包括：蟹腳、麵包蟹、刺身、安格斯西冷、烤安格斯牛板腱、松露焗鱈魚、枝竹羊腩煲、黄金蝦、聖誕木頭蛋糕、意式聖誕麵包布甸等。

12月24至25日限定菜式有鮑魚、香煎鴨肝、帶骨肉眼扒、燒帶子、燒虎蝦；12月26日則限定可持續發展加拿大龍蝦、香煎鴨肝、松露黄油春雞、星州喇沙湯麵。

用餐日期：2023年12月1日至2023年12月31日

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冬日美饌自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：成人$409/位，小童$209/位（原價成人$647/位，小童$361/位）

12月24至26日：成人$509/位起，小童$309/位起（原價成人$867/位，小童$471/位）

5. 【KKday 9 周年快閃限量搶–6 折】

冬日美饌自助晚餐

用餐時間：18:00-21:30

12月24、25、31日：(第一輪）17:30-19:45、（第二輪）20:15-22:30

優惠價：星期一至四 成人$509/位起，小童$309/位起（原價成人$867/位，小童$537/位）

星期五至日 成人$609/位起，小童$309/位起（原價成人$977/位，小童$537/位）

12月24、25、31日：成人$909/位起，小童$509/位起（原價成人$1,417/位，小童$757/位）

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責任編輯：林綺玲