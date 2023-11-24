2023聖誕節︳100隻迪士尼角色BE@RBRICK震撼海港城　聖誕打卡必到

MEDICOM TOY的 BE@RBRICK是不少潮人最愛收藏的玩偶之一，而迪士尼多年來都深得不少大人小朋友的歡心。

適逢今年是迪士尼100周年，海港城就將兩大巨頭串連一起，與MEDICOM TOY合作，由即日起至2024年1月1日將有聖誕活動「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」，今次破天荒推出百隻獨一無二2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型（約140厘米高），於商場不同地點列陣，由港威商場到海運大廈地下中庭再到海港城美術館。

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除了有為人熟悉的米奇與好友系列、迪士尼經典系列及公主系列之外，還有大受歡迎的彼思、Marvel 和星球大戰角色。當中有53隻為全新限定設計，包括BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse及BE@RBRICK Olaf︳粉絲們不要錯過。

▲ 百隻獨家迪士尼角色BE@RBRICK在海港城列陣，好有氣勢！（相片由海港城提供）

除2000% BE@RBRICK模型外，大會亦推出了100% 的BE@RBRICK Olaf經典玩偶（約7厘米高）；100%、400%（約28厘米高）及1000%（約70厘米高）的BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse玩偶。

另外亦有一系列海港城限定貨品，例如手提袋、T恤、長襪、抱枕、地毯、牛油曲奇及年曆卡。今次活動之收益扣除部分成本後，海港城將撥捐香港血癌基金，買到心頭好又可做善事，一舉兩得。

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記者：周美好