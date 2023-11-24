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新聞女王丨前主播張宏艷狠批劇情誇張 　彈內容無事實基礎：反白眼反到去背脊

娛樂 13:11 2023/11/24

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熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

大家唔攸咁認真！

TVB台慶劇《新聞女王》自播出以來除引起觀眾關注外，因劇集涉及新聞題材，令不少新聞從事員亦有留意。

雖然很多觀眾大讚劇情緊湊，每個人角色立體，大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家，但不少前主播絡如麥詩敏和姚雋彥更分別分享自己的觀後感，兩人不約而同暗嘲劇集離地不合情理。

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麥詩敏+姚雋彥指劇情離地

麥詩敏提出現實不可能發生的三點，「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。

姚雋彥則在Facebook專頁發帖文：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

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張宏艷狠批劇集

至於曾為有線新聞總主播的張宏艷同樣在社交平台狠批《新聞女王》，更表示不斷反白眼：「近期這一套毫無事實基礎、個個勾心鬥角、講數多過做嘢、耗時互寸互『睥』、返工無嘢做只係權鬥的劇集。劇中人花大量時間坐在化妝間地板哭訴，互相指責，到底有無做基本資料搜集？新聞部秒秒都趕，浪費咁多時間坐喺地板竟不快些出去趕故仔？看到我不斷反白眼反到去背脊。」

有網民則認為劇集必然會較誇張，才能吸引人追看，更叫他們不用那麼認真！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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