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親子好去處｜22000呎兒童樂園買一送一　$50起150分鐘玩韆鞦+吊床+黑白打卡位

親子好去處 12:53 2023/11/24

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KKday推出機場SKY PlayPark門票買一送一優惠。（KKday提供）

機場11 SKIES室內遊樂場SKY PlayPark推出KKday獨家優惠，門票買一送一，任玩2.5小時。SKY PlayPark佔地多達22,000呎，是以再生物料打造的親子樂園！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

KKday即日起推出機場11 SKIES親子樂園SKY PlayPark門票買一送一優惠。SKY PlayPark位於機場，佔地22,000呎，是專為0至12歲兒童而設的玩樂空間，當中集合了體驗、藝術展示、學習、娛樂及探索五大元素，並以再生物料打造二次元創作體驗館的玩樂設施，小朋友可以自主探索及創作，刺激多元感官發展。

點擊圖片放大
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場地設計主打文青風格，打造多個特色打卡熱點，當中必影打卡位是以黑白設計的黑白二次元展覽區，區內展品以2D和3D交替呈現，塑造出夢幻感的場景。場內還有純白親子創意玩樂空間，以bubble紙製作的韆鞦，還有空中布吊床、汽球/瑜珈球等設施。場地亦會定期舉辦不同環保主題的工作坊，適合不同年齡層的大小朋友參與，藉此宣揚環保以及可持續發展的概念。

而預計12月中落成的日式波波池樹林小徑以日式鳥居樹林為背景的，令人置身異國風情及藝術空間中。幼兒則可於自由藝術玩樂區大玩STEM玩具，砌出自己的幻想空間，以畫紙畫出孩子的天馬行空。另預計於12月底開放的雙層滑梯放電區同樣以純白/黑白為主題，孩子可盡情攀爬、跳躍，還另有免費親子工作坊 ，教導小朋友創作聖誕手工、親子貼畫等。

現時仍有買一送一優惠。（KKday圖片）

優惠詳情

預訂日期：即日至11月29日23:59
使用日期：2023年12月1日至12月31日（逢星期六、日及公眾假期）
入場時段：10:00-12:30／13:00-15:30／16:00-18:30
地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES二座7樓

【訂購連結】

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責任編輯：王明芳

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