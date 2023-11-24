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叠影狙撃丨張松枝演天才型罪犯　黃浩然情傾娜姐取笑情敵：一隻手指捽死黃宗澤

娛樂 12:16 2023/11/24

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《叠影狙擊》張松枝

黃宗澤、周秀娜主演TVB台慶劇《叠影狙擊》在昨晚（11月23日）劇情講曉晨（周秀娜飾）父親天齊（于洋飾）在老人院接受醫生賈顥皚（張松枝飾）檢查時發覺對方有異樣。

在昨晚在《叠影狙擊》首度登場的「教授」張松枝，表面上仁心仁術，實情是智商高達160的天才罪犯，今晚（11月24日）除會割喉殺害于洋，為逃避警方追捕更會綁架無辜巿民，與黃宗澤大鬥法。

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《叠影狙擊》

曾獲封「港版孔劉」、現年56歲的張松枝受訪時坦言有與導演為教授的神態花過心思：「教授覺得其他人好愚蠢、可以將佢哋玩弄於鼓掌之中，我就特別以淡淡哋嘅笑容去表達自己與眾不同！」

松枝續指，無論說話或步行也盡量希望表現出王者風範。談到教授的型佬造型，松枝歸功於化妝師的「神仙水」：「我本身冇咁多白髮同白鬍鬚，化妝師每次幫我加工都好快，塗咗白髮水10分鐘就有效果，我覺得呢個形象好新鮮，造型夠特別！」

《叠影狙擊》

爆于洋貪玩致爆笑NG  

談到殺害于洋場口，松枝大讚于洋活潑：「佢係好貪玩嘅人，好多時大家忍唔住笑，所以我殺佢殺咗好多次，拍出嚟效果好好！」

對於如何保持型佬狀態，松枝說：「我平時多做帶氧運動，除咗戒消夜，每日兩餐都係少肉多菜，唔需要食太飽，每日最多食一次飯。」

另外，曾自封「暖男反派」的黃浩然昨晚與娜姐扮情侶時親手為娜姐戴頸鏈、場面溫馨；之後又向追殺娜姐的Mag姐（張慧儀飾）力保娜姐護花，暖男度升溫。

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搞笑的是，相當入戲的黃浩然，受訪時當「情敵」黃宗澤冇到：「我係富商，一隻手指可以捽死Bosco，唔會放佢在眼內，劇中佢係警察想拉我，由頭到尾咬住我唔放，但一個聰明嘅罪犯唔會主動撩警察拉自己。」

提到不少網民懷疑其心腹韋霆釗（胡卓希飾）對他有「hehe情」，浩然開玩笑指與胡卓希及娜姐確實陷入三角關係，並劇透二人遲些會兄弟決裂。

《叠影狙擊》

撰文 : TOPick柴犬出動

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