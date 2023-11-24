愧疚妻女丨女兒10歲時確診腎小球炎 古明華連踩50個鐘捱出病一度萌輕生念頭

▲ 古明華早前接受網台訪問，自爆當年為咗擔起頭家，連踩50個鐘，終於捱出病來。

59歲的古明華(古佬)，2020年離開效力26年的TVB後，移居內地發展，去年更進軍飲食業，在江門開設茶餐廳。你早前接受網台節目訪問，自揭女兒10歲時確診患上腎小球炎症，加上太太曾遇車禍，後遺症令她行動不便，他要一人背起家庭重擔，他曾試過連踩50個鐘，終於捱出病來，痛苦得一度萌生輕生念頭，「如果有能力，女兒個病可能好早就醫好，我對佢哋唔住。」

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古明華與拍拖8年的演藝學院同學Terri於1996年結婚，翌年誕下女兒古雪晴(Tammi)，婚後太太Terri曾遇上車禍，導致行動不便，無法再以跳舞工作為生。女兒10歲時又確診患上「腎小球炎」，病發時，身體會積聚多餘水份，令全身水腫，每月的醫療費逾萬元。

古佬一人要背起家庭重擔，當時為養活全家，他自薦加入TVB配音組，同時兼顧演戲及配音工作，曾試過不眠不休直踩50個鐘，收入增多的同時捱出了病。

古佬於1994年加入TVB，一直浮沉徘徊在三線的角色之中，直至2012年，憑《巴不得媽媽...》飾演娘娘腔蘇基角色，才成功彈起，奪得「最佳男配角」後工作量大增，本身患有糖尿病的他，卻捱到糖尿引發的肺病，2016年，他因肺結核住院3個月，

食咁多藥一定加強腎嘅負荷，當時我就決定唔食，淨係做運動、食清淡啲，仲飲牛蒡茶、食番石榴、秋葵。因為我糖尿病，令免疫系統出現問題，所以病菌就爆發，要食肺病藥同糖尿藥，每日食20、30粒，好辛苦，但都要食。

古佬續指，曾因膽痛令他痛不欲生，就連呼吸也覺得痛，當時更曾一度出現輕生念頭，

你個人嘅所有，甚至呼吸，都淨係記得個膽痛，講句難聽啲，如果唔係有窗花，3樓跳落去嗰種痛楚可能會減輕。

他坦言從來沒有在女兒面前，表現得「咁低能嘅老竇」，他在女兒面前，一直以來都是有擔當的男人，

由細到大喺佢面前我都係咩事都擔得起嘅男人，喺嗰一刻我嘅形象係完全collapse（摧毀），爸爸原來係咁脆弱。

憶起當年一家三口都倒下，他自覺愧疚，更感觸落淚說：「我只係覺得好對佢哋兩個唔住，因為我俾唔到佢哋，如果有能力，女兒個病可能好早就醫返好，我對佢哋唔住。」

經歷大病後，古佬明白一家人的健康比什麼都重要：「依家我個身體係（屬於）我個女同老婆，去到呢個年紀，只要平安健康就夠，財富唔重要。」

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甚麼是腎小球炎？

據港怡醫院資料顯示，腎小球炎是因腎臟的細小過濾器（俗稱腎小球）發炎所引致。腎小球主要將血液中的廢物和多餘水份排到尿液。腎小球炎患者因腎小球突然發炎（急性）或逐漸發炎（慢性）而失去這種重要功能。

腎小球炎可分為四種：

IgA 腎病

局灶節段性腎小球硬化症

膜性腎小球炎

狼瘡腎炎（全身性紅斑狼瘡症腎病）

治療方法

可分為特定疾病治療或保留現有腎組織的一般治療，包括：

服用控制血壓及減少蛋白尿的藥物

以抑制免疫系統 / 調節免疫系統藥物治療免疫因素引致的腎病

改變飲食習慣以減少體液積聚體內，包括限制鹽份和水份攝取

慢性腎病患者須考慮和準備進行腎臟替代治療，如血液透析或腎臟移植手術

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責任編輯：王明芳