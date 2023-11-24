支原體肺炎丨10歲兒染支原體肺炎入院 女星心痛求集氣：希望可以度過

台灣女藝人可藍於(24日）凌晨突然發文替兒子集氣，透露10歲兒子患上「支原體肺炎＋肺炎」急診住院，情況嚴重。她心痛求集氣，希望可以渡過。

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提醒網民流感、霉漿菌流行

可藍今（24日）凌晨在網上分享兒子狀況︰「01:10，96血氧／85心跳，雖然吸著氧氣，至少安穩入睡。」並留言︰「今晚關鍵，需要大家一個祝福，希望兒子可以度過。」

原來她10歲的兒子患上「支原體肺炎＋肺炎」急診住院，情況嚴重。可藍指，周二她從香港出差回台灣，兒子就病了︰「出差回來無縫接軌身子急診過夜，然後住院」她描述病房的情況，直言十分心痛︰

真的太佩服急診室的醫護人員，整晚沒停過的病例進來，小小孩的哭聲此起彼落。真的很考驗，椅子上睡了一晚骨頭都要散了。

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她也提醒大家現在流感、霉漿菌流行，着大家小心︰「大家真的要注意，口罩跟洗手，然後不舒服快快看醫生！找到問題點！對症下藥才能快快好。」帖文曝光後，很多網友齊齊留言集氣，網友更分享類似病況，可藍則表示兒子目前正嘗試看哪個抗生素有效，「目前退燒藥還在吃，一樣帶著氧，我相信他可以的！謝謝你。」

台灣兒科醫生吳昌騰指最近的兒科急診，各式各樣的病毒（腺病毒、流感、腸病毒）細菌及肺炎都有兒童感染，

肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），又稱支原體肺炎，是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。

他解釋，支原體肺炎通常被稱為「非典型肺炎」，是一種較不常見的表現，影響約 3% 至 10% 的呼吸道疾病患者。除感染呼吸道外亦可波及其他系統，如溶血、腦炎、皮膚炎、心肌炎、關節疾病和胃腸道疾病。一般來說，5至15歲的兒童較易感染，但5歲以下的幼兒仍有感染的風險。

臨床表現，支原體肺炎主要經由呼吸道飛沫在人與人之間傳播，接觸後的潛伏期平均為兩到三週。而與支原體肺炎感染相關的上呼吸道症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻炎和耳朵痛，咳嗽是典型的主要症狀，可以是乾咳或有痰的咳嗽，並可能伴隨胸膜炎性胸痛，持續咳嗽引起的胸部疼痛是常見的症狀。

他補充指，支原體肺炎引起的肺炎最典型的症狀是發燒、咳嗽。對於大多數患者來說，即使沒有抗生素治療，病程也很輕微且可以完全康復。

對某些人來說，呼吸道疾病緩解後，全身症狀可能會持續一到兩週，使總病程約為一個月。臨床上，少數症狀嚴重的孩子會出現喘息、呼吸困難、發燒等表現，甚至需使用類固醇及呼吸器治療。

本港呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時表示，肺炎支原體在社區爆發的原因多數是在學校或院舍傳染，當染上後會有輕微上呼吸道徵狀 5-10%會出現肺炎徵狀，大約1至2星期可以痊癒，內地爆發原因有機會是因為抗生素在社區廣泛使用有關，如果出現耐藥性，則需要再用「四環素」，惟兒童選擇藥物時要平衡風險，提醒民眾：

香港已經見到開始有情況，有部份出現耐藥性，市民不要掉以輕心。

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責任編輯：王明芳