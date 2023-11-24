  • 23°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

支原體肺炎丨10歲兒染支原體肺炎入院 女星心痛求集氣：希望可以度過

兒童健康 17:25 2023/11/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

台灣女藝人可藍於(24日）凌晨突然發文替兒子集氣，透露10歲兒子患上「支原體肺炎＋肺炎」急診住院，情況嚴重。她心痛求集氣，希望可以渡過。

最新影片推介

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

提醒網民流感、霉漿菌流行

可藍今（24日）凌晨在網上分享兒子狀況︰「01:10，96血氧／85心跳，雖然吸著氧氣，至少安穩入睡。」並留言︰「今晚關鍵，需要大家一個祝福，希望兒子可以度過。」

原來她10歲的兒子患上「支原體肺炎＋肺炎」急診住院，情況嚴重。可藍指，周二她從香港出差回台灣，兒子就病了︰「出差回來無縫接軌身子急診過夜，然後住院」她描述病房的情況，直言十分心痛︰

真的太佩服急診室的醫護人員，整晚沒停過的病例進來，小小孩的哭聲此起彼落。真的很考驗，椅子上睡了一晚骨頭都要散了。

點擊圖片放大
+3
+2

她也提醒大家現在流感、霉漿菌流行，着大家小心︰「大家真的要注意，口罩跟洗手，然後不舒服快快看醫生！找到問題點！對症下藥才能快快好。」帖文曝光後，很多網友齊齊留言集氣，網友更分享類似病況，可藍則表示兒子目前正嘗試看哪個抗生素有效，「目前退燒藥還在吃，一樣帶著氧，我相信他可以的！謝謝你。」

台灣兒科醫生吳昌騰指最近的兒科急診，各式各樣的病毒（腺病毒、流感、腸病毒）細菌及肺炎都有兒童感染，

肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），又稱支原體肺炎，是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。

他解釋，支原體肺炎通常被稱為「非典型肺炎」，是一種較不常見的表現，影響約 3% 至 10% 的呼吸道疾病患者。除感染呼吸道外亦可波及其他系統，如溶血、腦炎、皮膚炎、心肌炎、關節疾病和胃腸道疾病。一般來說，5至15歲的兒童較易感染，但5歲以下的幼兒仍有感染的風險。

臨床表現，支原體肺炎主要經由呼吸道飛沫在人與人之間傳播，接觸後的潛伏期平均為兩到三週。而與支原體肺炎感染相關的上呼吸道症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻炎和耳朵痛，咳嗽是典型的主要症狀，可以是乾咳或有痰的咳嗽，並可能伴隨胸膜炎性胸痛，持續咳嗽引起的胸部疼痛是常見的症狀。

他補充指，支原體肺炎引起的肺炎最典型的症狀是發燒、咳嗽。對於大多數患者來說，即使沒有抗生素治療，病程也很輕微且可以完全康復。

對某些人來說，呼吸道疾病緩解後，全身症狀可能會持續一到兩週，使總病程約為一個月。臨床上，少數症狀嚴重的孩子會出現喘息、呼吸困難、發燒等表現，甚至需使用類固醇及呼吸器治療。

本港呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時表示，肺炎支原體在社區爆發的原因多數是在學校或院舍傳染，當染上後會有輕微上呼吸道徵狀 5-10%會出現肺炎徵狀，大約1至2星期可以痊癒，內地爆發原因有機會是因為抗生素在社區廣泛使用有關，如果出現耐藥性，則需要再用「四環素」，惟兒童選擇藥物時要平衡風險，提醒民眾：

香港已經見到開始有情況，有部份出現耐藥性，市民不要掉以輕心。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道
今日 09:58
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道
健康校園︱「AIA健康校園計劃」接受全港小學報名 創意學校可衝出亞洲
今日 10:19
健康校園︱「AIA健康校園計劃」接受全港小學報名 創意學校可衝出亞洲
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
今日 11:47
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷

你可能感興趣

校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道
今日 09:58
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道
健康校園︱「AIA健康校園計劃」接受全港小學報名 創意學校可衝出亞洲
今日 10:19
健康校園︱「AIA健康校園計劃」接受全港小學報名 創意學校可衝出亞洲
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
今日 11:47
【公屋上樓】獲派4人皇后山邨新公屋 港爸2大原因極後悔想調遷
兒童健康 網絡熱話 爸媽心聲 正能量 環境衞生 口罩 模特兒 肺炎 流感 抗生素

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）